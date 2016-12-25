Rusya’da 91 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Düşen Rus uçağının Noel için Suriye’nin Lazkiye kentine gittiği belirtildi.

Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinden Suriye’nin Lazkiye şehrine giden bir askeri uçak kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Uçağın Karadeniz’e düştüğü açıklandı. Rus basını ise uçağın Krasnodar yakınlarında bir dağlık bölgeye çakıldığını yazdı.

TU-154 tipi uçağın Rusya havasahasındayken radardan kaybolduğu ve içerisinde sekizi mürettebat, 83 yolcu toplamda 91 kişinin olduğu belirtildi.

Uçağın Rusya Savunma Bakanlığı’na ait olduğu ifade edildi. Rus basınına göre uçakta gazeteciler, askeri yetkililer ve Kızıl Ordu Korosu’ndan müzisyenler vardı.

2010 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński, Katyn Katliamı’nın 70. yıldönümü için Varşova’dan Rusya’nın Smolensk şehrine gidirken kendisini ve eşini taşıyan Tu-154 tipi uçağın düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kazada toplamda 97 kişi ölmüştü

Üç jet motorlu Tupolev 154 uçağı 1960’ların ortasında tasarlandı. Uçağın en önemli özelliği ise Tu-154’ler 1968 yılından beri 39 kere düştü.