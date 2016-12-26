Rusya’da ulusal yas

Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan askeri bir uçağın dün Karadeniz’e düşmesinin ardından Rusya bugün yasta.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün devlet televizyonundan halka hitap etmiş ve ulusal yas ilanını açıklamıştı.

Vladimir Putin, “Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütecek ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek için de gereken her şeyi yapacağız” dedi.

Rusya’da dün Soçi ve diğer bazı kentlerde hayatını kaybedenler için çeşitli törenler düzenlendi.

Kazada hayatını kaybedenler için bugün Moskova’daki Aziz Vasil Katedrali’nde de bir anma töreni düzenlenecek.

Karadeniz’e Rus askeri uçağı düştü: 92 ölü

Başkent Moskova’dan kalkan uçak yakıt ikmali için Soçi şehrindeki Adler Havaalanı’na iniş yapmış, Soçi kentinden kalktıktan 20 dakika sonra radardan kaybolmuş, Karadeniz’de uçağın enkazının parçaları bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazadan kurtulan olmadığını açıklamıştı.