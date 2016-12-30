Rusya’dan 35 diplomatını sınır dışı etme kararı alan ABD’ye misilleme uyarısı

Rusya, 35 diplomatını sınır dışı etme kararı alan ABD’yi misillemede bulunacağı yolunda uyardı. Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu’nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ABD’yi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’a mütekabiliyet esasına dayalı uygun bir yanıt verileceğini söyledi.

Peskov ayrıca verecekleri yanıtın ABD’yi “ciddi şekilde rahatsız edeceğini” belirtti.

Rus sözcü, ABD Başkanı Barack Obama’nın eylemlerinin, Washington’un “öngörülemez ve saldırgan” bir dış politika izlediğini gösterdiğini de kaydetti.

Sözcü Peskov buna karşın yanıt vermekte acele etmeyeceklerini vurgulayarak, ülkesinin atacağı adım için ABD’de Donald Trump’ın başkanlık görevini devralmasını bekleyebileceğinin de sinyalini verdi.

Amerikan yönetimi, Rusya’nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı “istenmeyen adam” ilan etmişti.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu’nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti.

ABD Başkanı Barack Obama daha önce, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya’nın olduğu iddiaları karşısında harekete geçileceğini söylemişti.

Obama ayrıca Rusya’nın faaliyetlerini tüm Amerikalıları telaşlandırması gerektiğini belirtmişti.

Rusya ise iddiaları reddediyor.

ABD’nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak’ta görevi Barack Obama’dan deralacak olan Donald Trump geçmişte sık sık Rusya’nın seçim sürecinde siber saldırılar düzenlediğine inanmadığını söylemişti.

Donald Trump daha sonra ise başkanlık görevini devraldığında istihbarat yetkilileriyle konuyu ele alacağını açıklamıştı.