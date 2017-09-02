Rusya’dan ABD’ye sert tepki

ABD ile Rusya arasındaki diplomatik kriz büyüyor. Amerikan yönetimi, Rusya’dan ülkedeki bazı temsilciliklerini kapatmasını istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’ın hamlesine sert tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya zarar veren her türlü Amerikan tedbirine sert tepki verileceğini söyleyerek “Değerlendirmemiz biter bitmez karşılık vereceğiz. Bize zarar veren şeylere sert yanıt vereceğiz” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamada da temsilciliklerin kapatılması kararının ikili ilişkileri çıkmaza soktuğu ifade edildi.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, eski Başkan Barack Obama’nın görevden ayrılmadan önce 35 Rus diplomatını casusluk şüphesiyle sınırdışı etmesiyle başladı.

Geçen ay Rusya, ülkedeki Amerikan diplomatlarının sayısının yarı yarıyadan fazla azaltılmasını talep etti.

Bugün itibariyle Rusya’daki Amerikan elçiliklerinde çalışanların sayısı 455’e düşürüldü.

Amerikan yönetimi ise son hamlesiyle Moskova’dan 2 Eylül itibariyle San Francisco Konsolosluğu ile Washington ve New York’taki ticari temsilciliklerini kapatmasını istedi.