Şahmaran efsanesi Antalya’da dile geliyor

KOYU YEŞİL BELGESEL GÖSTERİMLERİNDE BU AY ŞAHMARAN VAR

Antalya Kültür Sanat ve Doğadabuan işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Koyu Yeşil – Belgesel Gösterimleri’nin bu ayki konuğu, Anadolu’nun binlerce yıllık efsanelerinden biri olan Şahmaran’a ilişkin iki ayrı belgeseli bulunan Yönetmen Kenan Özer olacak. 9 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00’da başlayacak olan etkinlikte, Özer’in ‘Yarısı İnsan Yarısı Yılan’ ve ‘Şahmaran’ın Sözü’ belgeselleri izleyiciyle buluşacak. Gösterimin ardından ise Yönetmen Kenan Özer izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

DOĞUM İLE ÖLÜMÜN, İNSAN İLE YILANIN İÇ İÇE GEÇEN EFSANESİ

Anadolu’nun hızla yitirilen zengin doğa ve kültürel mirasına ilişkin çektiği belgesel filmlerle tanınan bol ödüllü Yönetmenlerimizden Kenan Özer, Şahmaran’ı başlangıç ve sonun, doğum ile ölümün, iyi ile kötünün, insan ile yılanın birbiri içinde kaybolduğu binlerce yıllık bir efsane olarak tanımlıyor: “Efsane, Anadolu’da, Ceyhan’da evlerde ninelerin, dedelerin ağzından süzülür, karışır Çukurova’nın bereketli topraklarına. Cebelinur Dağı’nın eteklerindeki Balkuyusu’nda, Yilankale’de ve Misis Köprüsü’nde efsane gerçeğe, gerçek efsaneye dönüşür.

‘MASALLAR ARTIK OLMADIĞI İÇİN ANLAŞILMIYOR DÜNYA’

Masallar artık olmadığı için, anlaşılmıyor dünya. İnsanoğlu, kendini anlamak, dünyayı tanımak için yeniden dinlemeli hepsini. Kendi karanlığını bulmak, iyiliğe ulaşmak için. Masal olmayınca hayatımızın içinde; karışıyor kavramlar, bulanıklaşıyor giderek. Oysa en büyük gerçeği periler, devler söylüyor bize, sayfaların arasından. Yapmamız gereken, yüreğimizle dinlemek, kulak vermek.”

ŞAHMARAN BELGESELLERİNİN KÜLTÜRE KATKISI