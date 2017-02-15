Şaka değil gerçek: Seçmen kütüğü için yarım gün mühlet

Anayasa Değişikliği Referandumu konsunda Londra Başkonsolosluğu’nun salı günü Facebook sayfasından yaptığı duyuruyla seçmen kütüğüne yazılmayan toplum üyesi seçmenin Çarşamba yarım işgününde işlemlerini tamamlaması istendi.

Başkonsolosluk’un 14 Şubat akşamı http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/read_news.asp?newsID=487 adresinden yaptığı şaka gibi duyurusu aynen şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca 21.01.2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,” Resmi Gazete’nin 11 Şubat 2017 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’un 2. Maddesi uyarınca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Anayasa Değişikliği Halkoylamasının ülkemizde 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, yurtdışı temsilciliklerimizde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Mart 2017 Pazartesi günü başlayacaktır. Oy verme işlemi yurtdışı temsilciliklerimizde 9 Nisan Pazar günü, gümrük kapılarında ise 16 Nisan Pazar günü sona erecektir. Başkonsolosluğumuzca, vatandaşlarımız için Birleşik Krallık’taki oy verme işleminin hangi günlerde ve nerede yapılacağına ilişkin bilgiler kesinleştiğinde ayrıca duyuruda bulunulacaktır. Yurtdışı Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kurulu’nca 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08:00’de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu aşamada, vatandaşlarımızın anılan adresten yurtdışı seçmen listesinde kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve kayıtlarının bulunmaması halinde seçmen kütüğünde yer alabilmelerini teminen15 Şubat 2017 günü saat 13:00’e kadar mutlaka adres beyanlarını yaptırmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız nüfus cüzdanları ile şahsen başvurarak adres beyanında bulunabilirler. Adres beyanı işlemiyle ilgili gerekli bilgilere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılması mümkündür: http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/diger_islemler.asp?PageID=8 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08:00 itibariyle yurtdışı seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşlarımız için bu tarihten itibaren 26 Şubat 2017 Pazar günü Türkiye saati ile 17:00’ye kadar sürecek olan bir itiraz dönemi başlayacaktır. İtiraz dönemi başvurularının nasıl yapılabileceğine dair bilahare duyuruda bulunulacaktır. Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu’nca alınan 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayılı Karar uyarınca, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde oy kullanmaları yönünde bir sınırlandırma bulunmamakta olup, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy kullanabilmeleri mümkün olabilecektir. Saygıyla duyurulur. “

Birleşik Krallık’ta 70 binin üzerinde kayıtlı olmayan seçmen olduğu tahmin ediliyor. Başkonsolosluğun bu duyurusunun yarım günde toplum içinde yaygınlaşması ve kayıtların yapılmasının olanaksız olduğu göz önüne alınırsa Başkonsolosluğun yüzde 80’i sol partilere oy veren (dolayısıyla referandumda da “Hayır” diyecek) toplum üyesi T.C. vatandaşlarını sandığa götürmeme taktiği olduğunu düşündürdü…

Geçen yıl ki seçimlerde de seçmenin bütün itirazlarına karşın seçim sandığını toplumun yoğun yaşadığı Kuzey Londra yerine Batı’da kuran dönemin başkonsolosu Erhan Yorulmazlar ağır eleştirilere uğramıştı.