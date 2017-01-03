Saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

Ortaköy’de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.Emniyet Müdürlüğü Reina saldırısını düzenleyen saldırgana ait en net fotoğrafları paylaştı.

Fotoğrafta saldırganın kim olduğu açıkça belli oluyor.

Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.

Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Laleli’de bir döviz bürosunda kameralara yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde zanlının bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor. Güvenlik güçlerinin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın kimliğine yönelik ihtimallerin netleşmeye başladığını söylemişti.

Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldırısında 27’si yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Teröristin kimliği ve uyruğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıda 4’ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralanmıştı.