Saldırganlarının kimlikleri tespit edildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün İzmir’de düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 18 kişinin gözaltına alındığını ve saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini söyledi. Bozdağ, “Saldırı talimatını terör örgütü PKK verdi” dedi.

Bayraklı ilçesindeki Adliye binası önünde düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın bütün boyutlarıyla yürütüldüğünü söyleyen Bozdağ, “Saldırıyı yapanların kimliklerini, şu an bağlantılarının tespiti bakımından açıklamıyoruz” diye konuştu.

‘İçeri girmeyi planlamışlar’

Bekir Bozdağ, saldırganların ağır silahlar taşıdıklarını ve içeriye girmeyi planladıklarını da söyledi. Erken davranmanın can kaybının artmasını engellediğini söyleyen Bozdağ, saldırıyı şu sözlerle anlattı:

“Birisi terör soruşturmalarının da yürütüldüğü mahkemelerin olduğu noktada iniyor ve valiz şeklinde bir çantası var. Çantasının içinde ağır silahlar var. Diğeri aracı patlama noktasına getiriyor ama planlarını gerçekleştiremiyor.

“Bizim değerlendirmemize göre bir tanesi C bloka dönük saldırı yaparken diğeri içeri girmeyi planlamış.”

‘Yaralıların hayati tehlikesi yok’

Yaralılarla da ilgili bilgi veren Bozdağ, 9 kişinin yaralandığını, 7 kişinin tedavilerinin devam ettiğini ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Bozdağ yaralıların 3’ünün avukat, 2’sinin polis, 2’sinin de sivil vatandaş olduğunu da açıkladı.

Hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi

Sabah saatlerinde saldırıda hayatını kaybeden polis Fethi Sekin ve katip Musa Can için cenaze töreni düzenlendi.

Törene siyasetçiler, hukukçular ve vatandaşların da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Adliye binasındaki törende konuşma yapan Bakan Bozdağ hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Bozdağ, “Onlar ilkeleri için, vatanları için, milletleri için şehit oldular. Makamların en yükseğine yükseldiler” dedi.

Saldırganlardan ikisi öldürülmüş, diğer saldırgan ise kaçmıştı.

Saldırganı polis Fethi Sekin durdurdu

AA’nın haberine göre, Adliye binası C kapısına doğru ilerleyen aracı gördükten sonra yola çıkan polis memuru Fethi Sekin, saldırganları fark ettikten sonra silahını çekip, aracın kapıya gitmesine engel oldu.

Araçtan inen silahlı saldırganları da kovalayan Sekin, saldırganlardan birini öldürdü ancak diğer saldırganın açtığı ateşle yaşamını yitirdi.

AA, polisle çatışmaya giren üç kişiden ikisinin öldürüldüğünü, birinin de arandığını bildirdi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, “Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir” dedi. Ayyıldız, saldırıda 6 veya 7 kişinin de yaralandığını söyledi.





Saldırıyı PKK’nn düzenlediğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Bu kez alçak emellerine ulaşamadılar… Kazara başarılı olsalardı herhalde çok büyük bir felaketi güzel İzmirimiz yaşayacaktı” dedi.

İzmir Milletvekili olan Başbakan Yıldırım, saldırılar nedeniyle normal hayatın aksamasına izin verilmemesi gerektiğini de vurgulayarak Onların istediği de zaten hayatı yavaşlatmak, durdurmak, insanların tedirgin olmasını sağlamak, korkuya sevk etmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurebaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ise Twitter’dan geldi. Erdoğan, “Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir” dedi.