“Saldırıyı Daeş üstlendi”

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel panayırına TIR’la saldırarak 12 kişinin ölümüne ve 48 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Pakistanlı sığınmacı 23 yaşındaki Nevad B, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière bunun bir saldırı olduğundan şüpheleri olmadığını açıkladı. “Kanlı bir saldırıyla karşı karşıyayız” diyen Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere, saldırı sonrası TIR şoförünün olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Berlin’de yaşananların kendisini dehşete ve derin üzüntüye düşürdüğünü belirten Almanya Başbakanı Merkel, “Bu çok zor bir gün” diye konuştu.

“Şu an eldeki veriler ışığında olayın bir terör saldırısı olduğundan yola çıkmamız gerekiyor” diyen Merkel, henüz olayla ilgili pekçok şeyin kesinlik kazanmadığını belirterek, “Biliyorum, bu olayın failinin Almanya’da koruma ve iltica başvurusunda bulunmuş biri olduğu şüphesinin doğrulanması durumunda bu, hepimiz için katlanılması çok zor bir durum olacaktır” dedi.