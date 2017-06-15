Sanatın birleştiriciliği

Dün BİLKAR yılsonu etkinliğine davetliydim. O salonda çocukların performansını izlerken küçük ellerde metaların dillendiğini gördüm. Çocuklardaki o özgüveni gördüm.

Heyecanı birlikte yaşadım. En önemlisi de insanların düşüncesinin sanat karşısında tali, ikinci plana düştüğü tanık oldum. Sanat, insanları, kendi içinde eritiyordu. Basit meta parçaları ufacık eller arasında dile gelip konuşuyordu. Ezgileri derinliği insanı insan olması yönünde adeta kamçılıyordu. Her aile çocuğunun sergilediği yetenek ve performansı karşısında adeta keyfiden dört köşe olarak gururlanıyordu. işte sanat bu. Sanat her yerde gücünü sergiliyordu.

Osman Hamdi salonun bir başka konuğu da Hasan Seçkinin çizgileriydi. Hasan Seçkinde çizgileriyle emeğe dair çalışmalar yapmıştı. Sergilenen eserler birbirinden anlamlı ve değerliydi. Emeğin olmadığı bir dünya asla olamazdı. BİLKAR da emekleriyle çocukları şekillendiren hocalarımıza çok teşekkürler. Ellerine, yüreklerine sağlık. Her yetiştirdikleri çocukla geleceğe ışık saçtıklarından ya da ışık tuttuklarından emin olabilirler.