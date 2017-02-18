Şanlıurfa Valisi: 26 kişi gözaltında

Şanlıurfa Valisi Tuna, Viranşehir’deki saldırı ile ilgili Şanlıurfa ve Mardin’de 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Yenişehir Mahallesi’nde dün gerçekleştirilen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bu kapsamda olayda kullanılan bomba yüklü aracın Mardin’in Derik ilçesinden getirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Tuna, “Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz, soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı” dedi.

Tuna, terör saldırısı nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu’na müracaat edebileceğini kaydetti.

BAKANLAR İNCELEME YAPTI

Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla meydana gelen terör saldırısının yapıldığı alanda incelemede bulundu.

Bakanlar, daha sonra olayla ilgili Vali Güngör Azim Tuna ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’ndan bilgi aldı. Viranşehir’deki terör saldırısında 2 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.