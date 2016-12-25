Saraybosna’da hava kirliliğine tek-çift plaka önlemi

Bosna Hersek‘in başkenti Saraybosna’da etkili olan hava kirliliği sebebiyle araçlar plakalarının sonundaki rakamlara göre dönüşümlü olarak trafiğe çıkacak.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR DEVAM EDECEK

Saraybosna Kantonu İşletme Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, plakası tek rakamla biten araçların bugün, çift rakamla bitenlerin pazartesi günü trafiğe çıkacağı belirtildi. Uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar dönüşümlü olarak devam edeceği bildirildi.

“ENDİŞE VERİCİ”

Saraybosna’daki hava kirliliği seviyesinin “endişe verici” olduğuna işaret edilen açıklamada, bu seviyenin azaltılmasına yönelik önlemlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, belediye otobüsü sayısının attırıldığı, plaka uygulamasının polis, bakanlık, kamu hizmeti, diplomatik araç ve ambulansları kapsamadığı ifade edildi.

KİRLİLİK KÖMÜR KAYNAKLI

Saraybosna’daki hava kirliğinin çoğu evin kömürle ısınmasından kaynaklandığı belirtiliyor.