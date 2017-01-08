Sarıkamış’ta şehitler yürüyüşü

Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı dolayısıyla “Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak” temasıyla düzenlenen 4,5 kilometrelik “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliği tamamlandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Bakanlar Kılıç ve Arslan’ın yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, “Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak” temasıyla düzenlenen “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi.

1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı anma amacıyla düzenlenen etkinlikte, soğuk havaya ve hafif kar yağışına rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak tekbir ve salavatlarla Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne kadar yürüdü.

Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde süren yürüyüşe Bakanlar Kılıç ve Arslan’ın yanı sıra, Kars Valisi Rahmi Turan, çevre illerin valileri, kaymakamlar ile Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gaziler de katıldı.

Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından şehitlikte düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.