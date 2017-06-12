Savcı Bharara: Trump’ın telefonlarına cevap vermeyince kovuldum

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mart ayında görevden aldığı New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, kovulma süreciyle ilgili Amerikan ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Eski Başsavcı Bharara, görevden alınmadan önceki hafta Başkan Trump’ın kendisine telefonla ulaşmaya çalıştığını, bunun “alışıldık bir durum olmadığını” söyledi.

Bharara, ABD’de yolsuzluğa ve bazı Wall Street şirketlerine yönelik açtığı dosyalarla biliniyordu. Türkiye ise Bharara’nın ismini, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlamasıyla duymuştu.

Bharara, Trump’ın telefonlarının “yürütme ile bağımsız yargı arasındaki olağan sınırı aştığını” hissettiğini ve ABD Başkanı’nın kendisini üçüncü arayışında da konuşmayı reddetmesinin ardından ardından kovulduğunu söyledi.

Trump’ın selefi Barack Obama tarafından görevlendirilmiş olan Bharara, Trump’la 2016 sonunda tanıştıklarını ve tanışmalarının ardından Trump’ın kendisiyle “bir şekilde ilişki” kurmaya çalıştığını söyledi.

Bharara bu durumun “uygunsuz” olduğunu hissettiğini belirtti:

“Obama’nın yedi buçuk yıl boyunca beni arama sayısı sıfırdır. Donald Trump’tan beklediğim telefon sayısı da sıfırdı çünkü bazı kişiler hakkındaki yasal süreçleri göz önünde bulundurursak, Trump ile mesafeli bir ilişkimiz olmalıydı” dedi.

Eski Başsavcı açıklamaları, Trump’ın Mayıs ayında kovduğu FBI Başkanı James Comey’nin ABD Kongresi’nde ifade vermesinden birkaç gün sonra yaptı.

Bharara, “Eski patronu ve arkadaşı” olarak nitelediği Comey’nin Kongre’deki ifadesini ön sıralardan dinlemişti.

TIME’e kapak olmuştu

48 yaşındaki Hindistan asıllı Bharara, 2009’da New York Savcısı olduktan sonra 25 farklı ülkeye gönderdiği güvenlik güçleriyle silah ve uyuşturucu ticaretiyle suçlanan kişileri New York’a getirtmiş ve hakim karşısına çıkartmıştı.

Bharara, yüksek profilli kişileri soruşturmasıyla ve açtığı yolsuzluk dosyalarıyla biliniyor.

İran’a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlayan Bharara, ABD’de adını diplomatları, siyasileri ve 2008 küresel krizinin ardından 100’e yakın bankacıyı soruşturarak duyurmuş bir isim.