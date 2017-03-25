Savcının ‘yasa tanımama’ inadı

Haberleri ve Twitter paylaşımları nedeniyle tutuklanan muhabirimiz Ahmet Şık, iki yıl önce yazdığı iki haberi nedeniyle ifade verdi.

Basın Yasası’nın “Davaların yayından itibaren 4 ay içinde açılması” hükmünü yok sayan savcı Fahrettin Yerli, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz haberiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini de görmezden geldi.

Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın FETÖ/PDY ve PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu soruşturmayı yürüten İstanbul Basın Suçları savcılarından Fahrettin Kemal Yerli, dün iki haberi nedeniyle Şık’ın ifadesine başvurdu. Savcı, Basın Yasası’nın 26’ncı maddesinde dava açma süresini 4 ay ile sınırlandıran hükmü yok saydı. Bu madde, bir muhakeme koşulu olarak, basılmış eserler yoluyla işlenen suçlarla ilgili ceza davalarının 4 ay içinde açılmasını zorunlu tutuyor. Bu süre geçtikten sonra açılan davalarda ise ancak düşme kararı verilebiliyor. Bu nedenle Şık hakkında iki yıl önceki haberlerle soruşturma yürütülmesi yasaya açıkça aykırı.

İfadeye konu haberlerden biri Şık’ın tutuklu bulunduğu soruşturmada yer alan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınmasına ilişkin haber oldu. Şık, savcı Kiraz’ı rehin alan DHKP-C’lilere telefonla ulaşarak yaptığı görüşmeyi haberleştirmişti. Savcı Yerli bu haberi, 30 Aralık’taki ifade alma sırasında da sormuş ve Şık’ı bu haber nedeniyle de DHKP-C örgütünün propagandasını yapmakla suçlamıştı. Tutuklamayı yapan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği ise bu haberi tutuklama gerekçesi yapmamıştı. Buna rağmen savcı, dosyaya girdiğini söylediği HTS kayıtlarını gerekçe göstererek aynı haberle ilgili yeniden Şık’ın ifadesini aldı.

Savcı’nın, Şık hakkında başlattığı diğer soruşturmanın konusu ise IŞİD’in Mart 2014’teki Niğde saldırısına ilişkin dava dosyasındaki silah ve cephane alım satımı ile ilgili telefon konuşmalarını konu alan 14 Şubat 2015 tarihli “Cihatçılar silah pazarlığında” başlıklı haber. Haberde adı geçen Ayhan Altıntaş isimli kişinin kendisine hakaret edildiği yönündeki şikâyetiyle başlatılan soruşturmada, Şık şunları söyledi: “Müştekiyi tanımam. Hakaret veya başka bir suçun oluştuğunu düşünmüyorum. Ben sadece gazetecilik görevimi yaptım. Haberde verilen unsurlar bizatihi o kişi ile ilgili dinlemeye dair kayıtlardır. Bunlar dosyada herkesin görebileceği bilgi niteliğindedir. O dosyada silah kaçakçılığı ile ilgili asıl dinleme muhattabı olan kişi Ayhan Orli isimli kişiydi. Müşteki de onunla görüştüğü için kayıtları çıkmış, ben haber kapsamında müştekiyi de aradım. Ancak kendisi cevap vermedi. Diğer görevlileri de arayıp haberi doğrulatmaya ve habere muhatap olan kişilere cevap hakkı tanımaya çalıştım. Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Ayrıca müşteki dinlemelere dair kendi konuşmalarını dilekçeye eklemeyerek bir nevi gerçeği gizlemiştir.”

Takipsizlik kararı da var

Şık hakkında, şehit savcı Kiraz haberi nedeniyle iki yıl önce de Basın Savcılığı’nda soruşturma başlatılmıştı. Nisan 2015’te savcı Umut Tepe’nin başlattığı soruşturmada, 24 Temmuz 2015’te Şık için takipsizlik kararı verilmişti. Savcı Tepe, haberin suçu ve suçluyu övme kastıyla yazılmadığını belirtmişti. Şık, aynı haberi nedeniyle dün savcı Yerli’ye verdiği ifadede, “Eylemi yapan kişilerle röportaj ve diğer tüm telefon görüşmelerim gazetecilik faaliyetine ilişkindir. Bunların suç olduğunu düşünmüyorum ve kabul etmiyorum. Söz konusu röportaj ile ilgili benzer suçlamalar hakkında soruşturma yapılmış, takipsizlik kararı verilmişti” dedi. Şık ve avukatı bu takipsizlik kararının dosyaya getirilmesini istedi. Savcı bu talebi sonra yerine getireceğini söyleyince Şık’ın avukatı ifade işleminin bu takipsizlik kararı ile ilgili olduğundan ifade sürerken yan odada yer alan savcılık kaleminden takipsizlik kararını alarak dosyaya sundu. Aynı konudaki takipsizlik kararı bulunması ve yasal dava açma sürelerinin geçmiş olması nedeniyle savcılıktan hâkimliğe başvurarak tahliye talep etmesi istendi. Ancak savcılık bu yönde bir işlem yapmadığı için Şık ifadesinin ardından tekrar Silivri’ye gönderildi.