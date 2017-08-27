Schulz: Türkiye’deki Alman tutuklular serbest bırakılmazsa…

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve Başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye’ye yönelik açıklamalarda bulundu. Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması halinde Gümrük Birliği’nin genişletilmemesi gerektiğini belirtti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılması için Türkiye’ye bir ültimatom verilmesi gerektiğine işaret etti.

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine açıklama yapan Schulz, “Türkiye Cumhurbaşkanı’na belirli bir müddet vermeliyiz. Eğer Sayın Erdoğan Alman tutukluları derhal serbest bırakmazsa, Avrupa Birliği’nin (AB) Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için Türkiye ile müzakereleri kesmesi gerekir” dedi.

Schulz, aynı görüşü bugün twitter hesabından paylaştığı mesajında da dile getirdi.

Schulz mesajında “Bay Erdoğan Alman tutukluları serbest bırakmadığı takdirde, AB Türkiye’yle Gümrük Birliği’nin genişletilmesi hakkındaki müzakereleri durdurmak zorunda” yazdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta “Anlaşmayı güncellemeyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

‘ERDOĞAN BAŞKA BİR DİLDEN ANLAMIYOR’

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmemesinin Türkiye’yi olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden Schulz, ‘Erdoğan’ın başka bir dilden anlamadığını’ savundu.

Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması durumunda AB’nin Ankara’ya tam üyelik öncesi yaptığı malİ yardımlara son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de halen 10 Alman vatandaşı veya çifte vatandaş cezaevinde bulunuyor.

Bu tutuklular arasında gazeteci Deniz Yücel, çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner de yer alıyor.