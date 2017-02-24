Scotland Yard’ın ilk kadın emniyet müdürü

Londra Polis Teşkilatı Scotland Yard’ın başına 188 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın emniyet müdürü olarak atandı.

Daha önce polis teşkilatı içinde terörle mücadele birimini yöneten 56 yaşındaki Cressida Dick, Emniyet Müdürü Bernard Hogan-Howe’dan görevini devralacak.

Dick, Scotland Yard’da 31 yıl hizmet verdikten sonra Aralık 2014’te görevini bırakmış ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda güvenlikle ilgili gizli bir göreve getirilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Dick’in Scotland Yard’ı yönetmek için “istisnai özellikleri” olduğunu söyledi ve “Londra sakinlerini ciddi suçlardan ve terör tehdidinden korumak için Dick’in yetenekleri ve sezgilerinin kritik önemde olduğunu” vurguladı.

Dick’in atanmasına İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da destek verdi.

2005’teki terör saldırıları nedeniyle eleştiriliyor

Dick’in atanması eleştirilere de neden oldu.

Dick’in 2005’te yönettiği bir operasyonda intihar bombacısı sanılarak öldürülen Brezilya vatandaşı Jean Charles de Menezes’in ailesi atamayı “hakaret” olarak gördüklerini açıkladı.

De Menezes’in kuzeni Patricia Armani bu atamanın polis memurlarının dokunulmazlık içinde hareket ettikleri mesajı verdiğini söyledi.

De Menezes, Londra’da 7 Temmuz 2005’te yaşanan 52 kişinin öldüğü bombalı saldırılardan iki hafta sonra bir terör şüphelisi sanılarak bir metro durağında vurulmuştu.

Dick açılan soruşturmada kişisel bir hata yapmadığı gerekçesiyle aklanmıştı.

Daha sonra konuya ilişkin açıklamasında Dick, “O sabah Londra halkını korumak için yola çıktık. En son istediğim şey masum bir insanın vurulmasıydı. Ama bu oldu. Bundan dolayı çok üzgünüm. Çok kötü bir olaydı” demişti.

Emrinde 43 bin kişi ve 3 milyar sterlin var

43 bin kişilik polis gücünü ve 3 milyar sterlinlik bir bütçeyi yönetecek olan Dick, 1983 yılında polis memuru olarak göreve başlamıştı.

Oxford ve Cambridge Üniversitesi mezunu olan Dick, polis teşkilatında “sert ama dürüst bir polis” olarak tanınıyor.

2009 yılında Scotland Yard’ın ilk kadın emniyet müdürü yardımcısı olarak göreve başlayan Dick, daha sonra İngiltere çapında terörle mücadele biriminin başına getirildi.

2014 yılında ise Dışişleri Bakanlığı’nda gizli bir güvenlik görevine atandı.

Dick 2012 Londra Olimpiyatları sırasında güvenlikten sorumlu yüksek memurlardan birisiydi.