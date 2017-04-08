Şefika Kutluer Festivali, yedinci yılında

İSMAİL BAYER – Sadece bir konser izlenimlerini paylaşmak değil amacımız. Yedi yıldır sürdürülen bir çabaya, emeğe saygıyı belirtmek öncelikle. Ankara’da gerçekleşen bir etkinlikler zinciri de değil. Bir ismin, bir beraberliğin, bir tını zenginliğinin, geçmişten geleceğe, ülkelerin ve dillerin buluşması.

Ankara’da başladı. Ankara’da sürüyor. Başka kentlere de ulaşarak sürüyor. Dün gibi değil. Yedi yıldır, özveri ile bir çok olumsuzlukları, engelleri aşarak, adeta inatla, müziğin sevgisini ulaştırmak, yaygınlaştırarak payaşmak için sürüyor.

Evet bir kişi adına bu festival. 7.Uluslararası Şefika Kutluer Festivali. “Doğu Batı ile Buluşuyor” diye yola çıkılan bir festival. Sadece buluşan doğu ile batı değil elbette, geçmiş ile gelecek de buluşuyor. Bir FLÜT FESTVALİ. Sadece Flüt değil elbette. Flütün baş aktör olduğu bir festival.

O kuş sesleri gibi, içimizde bazen esen yel gibi, bir küçük dereden gelen su şırıltısı gibi, çimenlerin titreyişinden çıkan ıslık gibi. Nefesin dudak da flüt ile buluşması. O nefes, o tını yayılırken, sizi de kendi dünyanız içinde bir yolculuğa çıkarıyor. Kendinizi dinliyorsunuz önce, sonra da arkasına takılıp dolaşmaya çıkıyorsunuz. Değişik insanları tanıyor, değişik ülkelere gidiyor, farklı tınılarla, çoğalarak sürüyor yolculuğunuz.

Bu Festival, tek başına çıkılan yada birlikte yolcuğun başlatıldığı bir Festival. Emek ve gönül katkısı ile süren bir Festival. Şefika Kutluer, nefesi ve flütü ile sahnelerde. Ama bu yolculuğun arkadaşı, sahnelerin arkasında ki emek yadsınabilir mi. Kaynaklarınızı seferber edeceksiniz, işinizi ona göre düzenleyeceksiniz, katkıları organize edip, ilişkileri kuracaksınız. Program oluşturulacak. Onu oluştururken çekilen sıkıntılar. Programı oluşturacaksınız, aksilikler, olumsuzluklar. Direneceksiniz. Devam diyeceksiniz. Durmak yok. Şefika Kutluer’in yanında, bir birkteliğin, emeğin bileşimi ve Refik Kutluer. Bu emeği yadsıyabilirmiyiz.

Tınıları buluşturacaksınız, tamam da nerede. Yeni bir konser salonu yapacak değilsiniz elbette. Ama bir salon bulmanın hele de Ankara’da, Başkent Ankara’da bir salon bulmanın, zorluğu bir yana, engelleri. O kadar çok ki, hangisini sayacaksınız. Bu kenti yönetenlerin, yıllardır, ranttan başka önceliklerinin olmaması, sanatın, kültürün, adeta hatırlanmamasının geldiği, yılların getirdiği acı sonuç. Başkent Ankara’ya hiç mi hiç yakışmayan acı sonuç.

Ama Festival devam edecek ve devam ediyor.

7.Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, İstanbul’da başlıyor, İstanbul’da bitiyor. Ama bu Festival doğal olarak bir Ankara Festivali. Bütün etkinlikler Ankara’da. Açılış ve kapanışda ki etkinlikler de eksiksiz Ankara’da.

“Doğu Batı ile Buluşuyor” içi boş bir slogan değl bu. Kıtaların buluşması. Asya’dan Amerika’ya. Ankara buluşması. Ve İstanbul buluşması. Asya ve Avrupa’nın boğazda buluşması gibi. Türkiye’nin, Avrupa ve Asyayı birleştirmesi gibi.

Bir küçücük flütün başlattığı bir buluşma. Ama o küçücük flüt, nefes ile yaşam bulunca. O tınılar yayılarak paylaşılınca, buluşma gerçekleşiyor ve paylaşılarak yaşam buluyor.

Havalar soğuk ama tınıların sıcaklığı yayılıyor. Üşümüyoruz, içimiz ısınıyor. Nefesimiz genişliyor, tınılar bizi, günlük sıkıntılardan, olumsuzluklardan uzaklaştırıp bir zenginliğin içine doğru çekiyor.

İki kent, iki mekan ev sahbi, yedinci yıla. İstanbul’da Zorlu PSM. Ankara’da da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin iki ayrı salonu, ev sahiplihi yapıyor.

Perde açılıyor demiyoruz, perde zaten açık. Sahne ve salon tınılara hazır. Buluşma olacak, yolculuk başlıyacak.

Flüt arkadaşları ile geliyor. Orkestra ile geliyor. Piyano ile geliyor. Sesler ile geliyor. Dans ile geliyor.

Amerika’dan gelenlerle, Viyana’dan gelenlerle, Portekizden gelenlerle buluşuyor. Ankaralı sanatçılar buluşuyor. Bizler de buluşuyoruz.

Tarihin deriliklerinden süzülüp gelenler var. Mozart bize yeni bir “Merhaba” diyecek. Portekiz’e uzanıp, Fado ile okyanusa şarkılar söyleyip, üzüntülerimizi, acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşarak, dansedeceğiz. Geçen yüzyıla, yarım asır bile değil, geçmişimize, gençliğimize uzanıp, biraz nostalji yaşıyacağız.

Evet 7.Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’n deyiz.

Önce İstanbul’da Zorlu Sanesi’nde açılış gerçekleşti. Aynı konser Ankara’da da müzikseverlerle buluşu. Bu bir başlangıç devam ediyor. Biz de aktararak payaşmayı sürdüreceğiz.

Flütle, doğu ile batı, geçmiş ile gelecek buluşmamız 7. yılında.

Bize katılırmısınız.

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