Semih Özakça’nın iddianamesinde hukuk skandalı

İşlerinden atıldıkları için 304 gündür hak arayışında olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 9 Mart’tan bu yana açlık grevini sürdürürken, 23 Mayıs’tan beri de tutuklu bulunuyor. 14 Eylül, saat 13: 30’da görülecek davanın iddianamesinde ise yine bir hukuk skandalı göze çarpıyor. Buna göre; hazırlanan iddianameyi şişirmek için, Semih Özakça’ya eşi üzerinden bir suç yaratmak istendiği anlaşılıyor.

HANGİ KONUŞMA OLDUĞU BELLİ DEĞİL

İddianamenin 25. Sayfasında göze çarpan istinat var. İstinatta, “Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça adlı şahıs” tehditkâr konuştu deniyor. Fakat Esra Özakça bu dosyada sanık değil. Konuşmanın içeriğine dair de herhangi bir bilgi verilmiyor. Böylece bilgi bile verilmeyen bir konuşma üzerinden Semih Özakça suçlanmış oluyor.

Bu tehditkâr konuşmanın sosyal paylaşım sitesinden video ile yapıldığı belirtiliyor. İddianamenin söz konusu bölümünde kısaca şunlar bilgiler yer alıyor:

TEHDİTKAR AÇIKLAMA YAPMIŞ

“…Yapılan video incelemesinde, İşimiz, emeğimiz, onurumuz, süresiz açlık grevindeyiz. Nureye Gülmen, Semih Özakça yazılı, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça isimli şahısların resmi bulunan duvara asılı vaziyette duran pankartın önünde duran ve açlık grevi eylemi gerçekleştiren Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça isimli şahsın açlık grevi ile ilgili süreci anlattığı ve tehditkâr açıklamalar yaptığı anlaşılmıştır…” BİRGÜN – ERK ACARER