Sevgiliye alınan gülü bile Kenya’dan ithal ediyoruz!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Gülün gen merkezlerinden biri olarak bilinen Türkiye Kenya’dan ithal ettiği 2 milyon 322 bin adet gül için 875 bin dolar ödedi…

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde patlayan kesme çiçek satışları çarpıcı bir gerçeği de ortaya çıkardı. Türkiye’nin gül üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetmediğini açıklayan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2015 yılında 3 milyon Doları aşan oranda gül ithalatı yapıldığını belirterek, “En fazla gülü 2 milyon 685 bin adetle Hollanda’dan alıyoruz. Bu ülkeyi 2 milyon 322 bin adetle Kenya, 1 milyon 75 bin adetle Türkmenistan izliyor. Değer olarak ithalatımızda Kenya birinci. Kenya’dan 875,7 bin dolarlık gül alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin kesme çiçek üretimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşama renk katan çiçeklerin aynı zamanda çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olduğunu bildirerek, “Alacağınız her gül veya çiçek, üreticimize de gelir sağlayacaktır. 80 milyonluk ülkeyiz. Kesme çiçekte hem iç tüketimi hem de ihracatı rahatlıkla artırabiliriz. Binlerce kişiye istihdam, milyonlarca dolarlık ek ihracat geliri sağlayabiliriz” dedi.

KOLOMBİYA, EKVADOR VE KENYA İHRACATTA BAŞI ÇEKİYOR

Dünyada kesme çiçek üretiminin 20. yüzyılın başlarında önem kazanmaya başladığını, artan gelir seviyesiyle de birçok ülkede kişi başına düşen kesme çiçek tüketiminin artış gösterdiğini belirten Bayraktar, bunun sonucu rekabetin de arttığına dikkat çekti. ABD, Japonya, İtalya ve Hollanda gibi geleneksel üretim yerleri dışında Kolombiya, Ekvador ve Kenya gibi ülkelerde de kesme çiçek üretiminin arttığını vurgulayan Bayraktar, Hindistan, Çin, Brezilya, Meksika, Japonya, ABD ve Tayland gibi ülkelerin önemli kesme çiçek üreticileri olmalarına rağmen kendi iç pazarlarına yönelik üretim yaptıklarını, Hollanda, Kolombiya, Ekvador ve Kenya gibi ülkelerin ise ihracatta başı çektiğini dile getirdi.

KONYA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ HOLLANDA BİRİNCİ TÜRKİYE 21. SIRADA

Türkiye’nin 2014 yılı verilerine göre, kesme çiçek üretiminde 26’ncı, ihracatında 32 milyon dolarla 21’inci sırada kalırken, 8,4 milyar dolarlık kesme çiçek ticaretinde Hollanda’nın 3,8 milyar dolarla ilk sırayı aldığına dikkati çeken Bayraktar, Kolombiya’nın 1,4 milyar dolarla ikinci, Ekvador’un 0,8 milyar dolarla üçüncü, Kenya’nın 0,7 milyar dolarla dördüncü sırada bulunduğunu belirtti. Bayraktar, “Almanya 1,3, ABD 1,2, İngiltere 1,1, Hollanda 0,9, Rusya 0,6 milyar dolarlık kesme çiçek ithalatı yaparken, dünyada ithalatta ilk 20’de 17 Avrupa ülkesi varken, Kenya’dan, dünyanın öbür ucundaki Kolombiya’dan, Ekvador’dan Avrupa’ya kesme çiçek ithal edilirken, Avrupa’nın yanı başındaki Türkiye’nin sadece 32 milyon dolarlık ihracatta kalması kabul edilemez. İlk 20’ye Avrupa dışında sadece ABD, Japonya ve Kanada giriyor. Bir an önce ihracata ağırlık verilmelidir” ifadelerini kullandı.

KESME ÇİÇEK ÜRETİMİNDE ANTALYA BİRİNCİ, İZMİR İKİNCİ SIRADA

Kesme çiçek üretiminin 2012 yılında 1 milyar 77 milyonken, 2014 yılında 1 milyar 25 milyon adede kadar gerilediğini bildiren Bayraktar, 2015 yılında 1 milyar 36 milyon adede çıkan üretimin geçen yıl 2 milyon adetlik artışla 1 milyar 38 milyona yükseldiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Kesme çiçek üretiminde ilk sırayı 464 milyon adetlik üretimiyle Antalya alıyor. Bu ilimizi 367 milyon adetle İzmir, 66 milyon adetle Isparta, 40 milyon adetle Konya, 35 milyon adetle Yalova izliyor. Toplam kesme çiçek üretiminin yüzde 80’ini Antalya ve İzmir gerçekleştiriyor. Ülkemizde en çok üretilen kesme çiçek türü karanfildir. Toplam kesme çiçekler içinde karanfilin payı yüzde 57,1’i buluyor. Geçen yıl 593,3 milyon adet karanfil üretildi. Üretimde karanfili, 128,1 milyon adetle gerbera, 89,4 milyon adetle gül, 44,9 milyon adetle kasımpatı, 40,6 milyon adetle lale izledi.

GÜL ÜRETİMİNDE GERİLEME YAŞANDI

2012 yılında 622,6 milyon olan karanfil üretimi, 2015 yılında 591,1 milyon adede kadar indikten sonra geçen yıl 593,3 milyon adede çıktı. Gül üretimi, 2012 yılında 111,8 milyon adedi buluyordu. 2013 yılında 83,4 milyon adede kadar gerileyen üretim, 2014 yılında 87,2, 2015 yılında 93,4 milyon adede kadar çıktı. 2016 yılında yeniden gerileyen üretim, 89,4 milyon adede indi. İller arasında karanfil üretiminde Antalya, İzmir, Isparta, gül üretiminde ise İzmir, Yalova, Mersin, Antalya ve Adana ilk sıraları almaktadır.”

KARANFİLDE İTHALAT YOK DENECEK KADAR AZ

Karanfil ihracatının 2014 yılında 30,7 milyon doları bulduğunu, bu rakamın, 2015 yılında 27,2 milyon dolara, 2016 yılında ise 26,65 milyon dolara gerilediğine dikkati çeken Bayraktar, “Karanfilde ithalatımız yok denecek kadar az. 2015 yılında 4 bin 688 dolarlık, 2016 yılında ise 60 bin 651 dolarlık ithalat yaptık. Adet olarak 2016 yılında son yılların en fazla karanfil ihracatını yaptık. 2015 yılında 340,6 milyon adet olan karanfil ihracatımız, 2016 yılında 353,6 milyon adede yükseldi. İthalatımız ise 17,9 binden 155,6 bin adede çıktı” dedi.

GÜLDE ÜRETİM İHTİYACI KARŞILAMAYA YETMİYOR

Gülde üretimin, ihtiyacı karşılamadığını belirten Bayraktar, şunları söyledi: “2007 yılında 63,7 bin dolar olan gül ihracatımız, 2015 yılında 2 bin 55 dolara kadar indi. Geçen yıl yeniden artarak 20,7 bin dolara çıktı. 2007 yılında 60,9 bin bin dolar olan ithalatımız, 2014 yılında 5,06 milyon dolara kadar yükseldi. İthalat, 2015 yılında 3,46, 2016 yılında 2,61 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 2016 yılında 110,5 bin adet gül ihraç ederken, ithalatımız 6,5 milyon adet oldu. İthalat rakamı 2015 yılında 12,5 milyon adedin üzerindeydi.

HOLLANDA, KENYA VE TÜRKMENİSTAN’DAN GÜL İTHAL EDİYORUZ

Adet olarak en fazla gülü 2 milyon 685 bin adetle Hollanda’dan alıyoruz. Bu ülkeyi 2 milyon 322 bin adetle Kenya, 1 milyon 75 bin adetle Türkmenistan izliyor. Değer olarak ithalatımızda Kenya birinci. Kenya’dan 875,7 bin dolarlık gül alıyoruz. Bu ülkeyi 794,2 bin dolarla Türkmenistan, 786 bin dolarla Hollanda takip etti.”

GÜLYAĞI İHRACATINDAN 30 MİLYON AVRO GELİR ELDE EDİLDİ

Türkiye’nin gül tarımında da önemli bir ülke olduğunu, dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’ini Isparta’nın karşıladığını bildiren Bayraktar, “2016 yılında Isparta’da elde edilen 1300 kilogram gül yağı ve 15 ton gül konkreti ihracatından 30 milyon avro gelir sağlandı. Başta Fransa olmak üzere ABD, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan olmak üzere 15 ülkeye ihracat yapıldı” dedi.

10 BİNİ AŞKIN TÜRE SAHİP TÜRKİYE YABANCI BİTKİLERİ KULLANIYOR

Türkiye’de 10 bini aşkın bitki türü ve 3 binin üzerinde endemik bitki bulunduğunu belirten Bayraktar, “Çiçek bahçesi görünümünde bir ülkeyiz. Zengin gen kaynaklarımız ve doğal floramız değerlendirilerek, yerli doğal bitkilerin kültüre alınması, uygulamalarda ve dış ticarette bu bitkilerin kullanılması, ülkemize önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır” görüşünü dile getirdiği açıklamasında, süs bitkileri sektöründe genel olarak yabancı orijinli bitkilerin kullanıldığına dikkat çekerek ayrıca şu bilgileri verdi:

‘ÜLKEMİZE ÖZGÜ SÜS BİTKİLERİ ÜRETMELİYİZ’

“Gerek dış mekân süs bitkilerinde gerekse kesme çiçeklerde, ürün çeşitliliğinde yetersizlik söz konusudur. Yeni çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenmeli, geliştirilen çeşitlerin ıslahçı hakları koruma altına alınmalıdır. Ülkemize özgü süs bitkileri üretim süreci ve standartlarının oluşturulması yönelik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Düşük faizli, uzun vadeli yatırım ve işletme kredisiyle veya değişik kaynaklardan hibeyle sektörün desteklenmesi gerekmektedir.

‘SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ TARIM SEKTÖRÜNDEN AYRI TUTULMAMALI’

Tarımsal bir faaliyet olan süs bitkileri sektörü, tarımın diğer kollarından ayrı tutulmamalı, aradaki farklılıklar giderilmelidir. Sektör, yüksek girdi maliyetlerinden ve satışlardaki yüksek KDV oranından olumsuz etkilenmektedir. Halen yüzde 8-18 olarak uygulanan süs bitkilerinde KDV oranı yüzde 1’e indirilmelidir. Süs bitkisi üretiminde ileri teknoloji, yıl boyu kontrollü üretim ve topraksız tarım gibi modern üretim tekniklerinin kullanımı teşvik edilmelidir. Birim alandaki verimlilik, üretimde kalite, depolama tekniklerinin geliştirilmesi, raf ve vazo ömrünün artırılması konularındaki çalışmalar artırılmalıdır.

‘İHRACATI ARTIRMAK İÇİN TANITIMA AĞIRLIK VERİLMELİ’