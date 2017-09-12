Siirt’te kimyasal alarm! 92 kişi zehirlendi, köy boşaltıldı

Siirt’in Akbaş Köyünde kapağı açılan kimyasal bir varil nedeniyle zehirlenen 92 kişi hastanede tedavi altına alındı, 60 kişi de Kızılay çadırında gözetim altında. Köy AFAD ekipleri tarafından karantinaya alınarak boşaltıldı.

SİİRT merkeze bağlı Aktaş Köyü’nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle zehirlenen 92 kişi hastanelere kaldırıldı. 60 kişi de köy yakınındaki Kızılay çadırında gözetim altına alındı. Köy AFAD tarafından karantinaya alındı.

Karantinaya alınan Aktaş Köyü’nden ilk görüntüler

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü’nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 92 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Siirt’in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 92 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “11 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Siirt’in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenme meydana gelmiştir. Hadiseden hemen sonra Acil Sağlık Hizmetleri ambulansları köye intikal etmiş ve olaydan etkilenenleri hastaneye ulaştırmaya başlamıştır. Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır” denildi.

Açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu belirtilerek, klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirildi.

AFAD: KLOR VE KARBON OLABİLİR

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlenen 92 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KÖY BOŞALTILDI

Köye girişler yasaklanırken, itfaiye aracından yapılan anonsta, kimyasal varil bulunduğu için tüm köylülerin evlerini terk ederek, belirlenen koordinasyon merkezine gelmeleri istendi. Tahliye edilen köy, karantina altına alındı. Köyün bulunduğu Siirt-Kurtalan karayolunda görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, yoldan geçen araçların sürücülerine köyün bulunduğu bölgede durmamaları ve camlarını açmamaları uyarısında bulundu. Siirt Vali Yardımcısı Yunus Koç da yetkililerle birlikte köye gelerek, incelemelerde bulundu.

Yetkililer, varilin içerisinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Varilin köy çevresine kimler tarafından bırakıldığının araştırıldığı da öğrenildi.

VALİLİK: 23’Ü ÇOCUK 40 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Siirt Valiliği Aktaş köyünde akşam saatlerinde meydana gelen zehirleme ile ilgili yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 23’ü çocuk 40 kişinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“İlk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”