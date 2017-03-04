“Hayır” çalışması sürdüren Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi’nde konuştuğu sırada saldırıya uğraması hakkında”Sırf Hayır dediğimiz için saldırıya uğruyoruz” dedi.

Hayır” çalışması sürdüren Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde katıldığı ‘Türkiye’nin Gündemi’ konulu konferansta saldırıya uğradı.

Oğan konuşma yaptığı sırada salondaki bir kişi koşarak kürsüyü devirdi. Bu sırada salonda panik yaşandı. Basına kapalı konferansta yaşananlar Oğan’ın ‘periscope’ yayınına yansıdı. Olay çıkaran kişinin salondan çıkarılmasının ardından Oğan konuşmasına devam etti.

“KÜRSÜYÜ DEVİRDİ”

DHA’nın haberine göre, Konferansın ardından olayla ilgili açıklama yapan Sinan Oğan, “Bir saldırı oldu. Biz burada demokrasiyi anlatırken maalesef ki daha önce Iğdır’dayken PKK’nın saldırısına uğramıştık, mecliste AKP’lilerin saldırısına uğramıştık, bugün ülkücü olduğunu iddia eden ancak kandırılmış bir gencin saldırısına uğradık” dedi. Kendisine fiziksel bir müdahalenin olmadığını belirten Oğan, “Kürsüyü devirdi” dedi.

EN TEPEKEDİK AZMETTİRİCİDİR

Öte yandan Sinan Oğan, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından ikinci bir açıklama yaptı. Oğan, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Avrupa’da salonum iptal edildi diye 2 gündür veryansın ediyor. Biz İstanbul’un göbeğinde ilim yuvası üniversitede sırf Hayır dediğimiz için saldırıya uğruyoruz. İktidardan tek bir geçmiş olsun mesajı dahi yok. Yarattığınız Türkiye ile övünüyor musunuz? Ülkü Ocaklılar kimsenin tetikçisi değildir. Bu olayın tekrarı halinde bu kandırılmış gencecik çocuklara bir şey olması halinde bu olayların sorumlusu bugünkü saldırıda olduğu gibi en tepedeki azmettericidir” dedi.

AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada yaşananlarla ilgili Meral Akşener twitter hesabından “Sn Sinan Oğan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Referandumda evet diyenlere herşey mübah, hayır deme hakkını kullanana saldırı” açıklamasını yaptı.