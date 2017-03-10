Son ankette “Hayır” arayı açtı

Şirketin bir önceki kamuoyu araştırmasında, “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 56.04’tü.

Avrasya Araştırma, söz konusu anketini 3-9 Mart arası 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdi.

“Merkez Sağ bir partiye ihtiyaç var”

“Sizce merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var mı?” sorusunu yanıtlayan vatandaşların yüzde 60,1’i ‘Evet, yüzde 39,9’u ‘Hayır’ dedi.

HAYIR AÇIK ARA ÖNCE

“16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

Yapılan araştırmaya göre, “Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna şu şekilde yanıt verildi: