Sosyal devlet çatırdıyor

Birleşik Krallık’ta hükümet için yayınlanan iki ayrı rapor, milyonlarca insanın devlet emeklilik maaşı alabilmesi için daha uzun süre çalışması gerekebileceği ihtimalini yükseltti. Emeklilik yaşı 70’e yükselebilir…

İş ve Emeklilik Bakanlığı için yapılan analiz, şu an 30 yaşın atında olan işçilerin 70 yaşından önce devlet emekliliği almaya hak kazanamayabileceğini belirtiyor.

John Cridland tarafından yayınlanan diğer rapor ise, 45 yaşın altındakilerin emeklilik için 68 yaşına kadar çalışması gerekebileceğini ifade ediyor. Hükümetin iki rapor hakkında da mayıs ayına kadar bir karara varması bekleniyor. Emekli olmak için daha fazla çalışması gereken insan sayısının 6 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Mali hizmet veren bir firma olan Hargreaves Lansdown’dan emeklilik uzmanı Tom MCPhail, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Rapor özellikle 40’lı yaşların başında olanlar tarafından pek hoş karşılanmayacak, çünkü devlet emekliliği yaşları bir yıl uzayacak. 30’lu yaşlarında veya daha genç olanlar için ise devlet emeklilik yaşlarının iki yıl uzaması, yani 70’e çıkması anlamına geliyor.”

Mevcut planlar altında devlet emekliliği yaşının 1978 yılından sonra doğanlar için 68’e çıkarılması planlanıyor.