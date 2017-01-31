Sosyal medya paylaşımına verilen cezaya iptal

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Kayahan Ortaokulu’nda Türkçe Öğretmeni olarak görev yaparken, 2014 yılı Dünya Kadınlar Günü kutlaması ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılan Elif Göçmen’e, Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca, ‘1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası verildi. Eğitim- Sen Diyarbakır Şubesi, öğretmen Göçmen’i temsilen Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesine, söz konusu kutlamaların sendikal faaliyet çerçevesinde yapıldığı ve disiplin soruşturması başlatılmasını gerektirecek hiçbir davranış sergilemediği halde ceza verilmesi işleminin açıkça haksız, hukuka aykırı olduğu, sürülerek cezanın iptali istemiyle dava açtı.

Davaya bakan Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesi, öğretmen Elif Göçmen’in Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ‘Terör örgütün propagandasını yapma’ suçundan yargılandığını, ancak suçun unsurları oluşmadığı için beraatine karar verildiğini hatırlatarak oy birliği ile şu sonuca vardı:

“Bu durumda, davacı hakkında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ fiili ile ilgili olarak başlatılan disiplin soruşturması neticesinde Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu kararı ile verilen ‘1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesinin oy birliği ile verdiği ve Milli Eğitim Disiplin Kurulunun kararını iptal eden kararı değerlendiren Eğitim-Sen Avukatı Sivil Tunç, kararın sosyal medya paylaşımlarından ötürü ceza davasında beraat eden sendika üyelerine disiplin cezası verilemeyeceğine dair önemli bir karar olduğunu söyledi.