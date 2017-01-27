Soylu’dan Müezzinoğlu’na, çalışma yaşamı

İSMAİL BAYER – Hükümet değişmedi, Bakan değişti sadece. Aslında değişen bir şey de yok doğrusu. Süleyman Soylu gitti. Mehmet Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Neden Müezzinoğlu da, bir başkası, örneğin bir sendikacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olamıyor.

İşçi ya da memur sendikalarında seçilmiş olarak görev yapmış olan, çalışmış olan, akademisyen olan, TBMM’nde milletvekili onca kişi var. Neredeyse on beş yıl olacak, Başbakanlar değişiyor, Hükümet değişiyor. Ama bir sendikacının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olması, hiç gerçekleşmiyor.

AK Parti hükümetleri ile sendikacıların bakan olması, artık olanaksız hale geldi diyebiliriz. Bu durumda. TBMM’nde bu gelişmelere yorum yapan, bir tek sendikacı veya sendikalarda çalışmış milletvekilinin olmaması ise, işin bir başka ilginç yönü.

Ve Süleyman Soylu’dan sonra, Mehmet Müezzinoğlu da, herhalde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kapısından, Bakan olarak ilk kez girmiş oldular.

Efkan Ala’nın, İçişleri Bakanlığı’ndan istifa etmesi üzerine, bir başka partiden ve başkanlığından, AK Parti saflarına katılıp, milletvekili olur olmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bajanlığı’na getirilen Soylu. Burada ki çalışmaları başarılı bulundu ki, bu kez de İçişleri Bakanlığı’na getiriliyor.

Mehmet Müezzinoğlu’na gelince ise, Sağlık Bakanlığı’nı devir aldığı eski bakana devrettikten sonra, yeniden Bakanlar Kurulu’nda. Bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirilmiş oluyor.

Bu gelişmeleri nasıl açıklamak gerekir bilemiyorum ama, Başbakan’ın takdiri ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile diyelim ve noktayı koyalım.