Şükrü Kızılot’u kaybettik

Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot (59), yaşamını yitirdi.

3 yıl önce beyin kanaması geçiren Kızılot, uzun süre tedavi gördü. 1 ay önce yeniden yoğun bakıma alınan Şükrü Kızılot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜKRÜ KIZILOT KİMDİR?

1958’de Çorum’da dünyaya gelen Kızılot, akademisyen ve vergi uzmanıydı.

Uzun yıllar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan Kızılot, ODTÜ’de de dersler verdi.

Vergi ve muhasebe konularıyla ilgili olarak 58 kitap ve 4 bin civarı makalesi yayımlanan Kızılot, vergi uzmanlığının yanı sıra mizahi yönü ve renkli kişiliğiyle de tanınıyordu. 8 mizah kitabı vardı. Şükrü Kızılot, en son Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin 2017 yılı Altın Kalem Ödülleri’nde ”Özden Alpdağ Özel Ödülü”ne layık görülmüştü.