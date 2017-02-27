Susun!: Mihriban Aliyeva konuşuyor…

Cumhurbaşkanı kocası tarafından yardımcılığına atanan Mihriban Aliyeva tartışma yaratan yeni görevi hakkında Rus televizyonuna konuştu. ‘Yarı başkanlık’ sistemi ile yönetilen Azerbaycan’daki atama kararı geçtiğimiz hafta Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

“Bu konuyu (Cumhurbaşkanlık makamını) düşünmedim ve düşünmüyorum. Azerbaycan’ın ve halkın çıkarlarını koruyacağım. Bu da Azerbaycan halkı için en güzel iş. Dolayısıyla bugün durum böyle. Gelecekte ne olacak diye tahminde bulunmak ise kesinlikle verimsiz bir meşguliyet” diyen Aliyeva, kendisini eleştiren muhalefet için, “Ben sağlıklı, yapıcı eleştirileri dinlemeye hazırım. İktidara muhalif olabilirsin, fakat kendi ülkene muhalif olmamak lazım. En korkunç olanı da budur” açıklamasını yaptı.

Sputnik’in aktardığı habere göre; Aliyeva, ülkesinde başlıca olarak sosyal sorunların çözümüyle uğracaşağını anlatarak, “Öncelikle, az gelirli vatandaşların sorunları. Devlet görevinde çalışırken insanlığı korumak lazım. En korkunç olanı ise vurdumduymazlık ve ilgisizlik” dedi.

Bazı eski Sovyet cumhuriyetlerinde Rus diline az ilginin gösterildiğini eleştiren Aliyeva şöyle dedi: “Biz ailede hem Rusça hem de Azerice konuşuyoruz. Her iki dili kullanıyoruz. Bu ülkemizin zenginliklerinden biri. Ne yazık ki bir çok eski Sovyet cumhuriyetlerinde durum tamamen farklı. Tuhaf olanı da şudur ki bazı ülkelerin yönetimi bunun kötü bir eğilim olduğunu anlamıyor.”

Aliyeva, “Siyaset sadece erkeklerin işi değil” ifadeleri kullandı.