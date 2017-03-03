Suyuna sahip çıkan köylüler, HES şirketine geri adım attırdı

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Torosların koynunda 1600 metreyi bulan yerleşimlerdeki kararlı su direnişi Karaman’daki HES projesiyle ilgili ÇED sürecini iptal ettirdi…

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde bulunan Fariske Çayı üzerinde yapılmak istenen HES projesine karşı çıkan yöre köylülerinin kararlı tepkisi Bursa Merkezli Çakra Enerji firmasına geri adım attırdı. Projeyi öğrenen yöre halkı, önemli bir meyve üretimi merkezi olan bölgede suyun yaşamsal önemde olduğunun altını çizerek HES’e karşı bir araya gelerek derelerine sahip çıktı. HES şirketi ise 7 Mart’ta Göktepe’de yapılacağı duyurulan ÇED toplantısı öncesinde Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, ÇED sürecini sonlandırdıklarını bildirdi. Böylece birçok bilimsel ve teknik hata ile dolu olan HES projesiyle ilgili dosyanın ÇED toplantısı da iptal edildi.

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinden geçen Fariske Çayı, önemli bir meyvecilik üretimi olan yörenin adeta sigortası konumunda. Ancak geçtiğimiz yıl Göktepe ve Esentepe başta olmak üzere çok sayıda köy için yaşamsal önemde olan Fariske Çayı’nda bir HES projesinin yapılması gündeme geldi. Daha önce üzerinde bir başka HES projesi inşa edilen Fariske Çayı’nın tamamen ellerinden alınmasını istemeyen yöre halkı, ‘Suları Dokunma Platformu’ adıyla bir araya gelerek projeye karşı mücadele başlattı.

GURBETTEKİ KÖYLÜLER ATA TOPRAKLARINA SAHİP ÇIKTI

Projenin uygulanacağı Göktepe beldesinin yanı sıra Ankara, Antalya, Konya, Mersin ve Karaman’da gurbette yaşayan yöre halkıyla bir araya gelerek atalarından kalan yaşam mirasını korumak için dayanışma buluşmaları gerçekleştiren platform üyeleri, bir yandan da konuyla ilgili kurumlara başvurarak çekincelerini ilettiler.

BELEDİYE BAŞKANI HALKIN YANINDA YER ALDI

Göktepe Belediye Başkanı Osman Talay ise sularını korumak için direnen yöre halkına destek vererek bölgedeki tarımsal üretimin suya bağımlı olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı.

1600 METREDE BAŞLAYAN HES DİRENİŞİ ÇED SÜRECİNİ İPTAL ETTİRDİ

Torosların kalbinde, 1600 metreye ulaşan rakımda binlerce yıldır süregelen yaşam kültürüne sahip çıkan yöre halkının gösterdiği bu refleks sonunda HES şirketine geri adım attırdı. 23 MW kurulu güce sahip ‘Ketir Regülatörü ve HES Projesi’ni bölgede hayata geçirmek için 7 Mart’ta Göktepe’de halkın katılımı toplantısı düzenleneceğini duyuran Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilgili firmanın talebi üzerine ÇED toplantısının iptal edildiğini bildirdi.

‘DERELERİMİZE VE SUYUMUZA HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Konuyla ilgili gelişmenin ardından bir açıklama yapan Sularım Dokunma Platformu, “Derelerimize ve suyumuza her zaman sahip çıkacağız” mesajı vererek şu değerlendirmede bulundu: “ Yöremizde yapılması planlanan Ketir HES projesinin yeni bir fizibilite çalışması yapmak amacıyla üstlenici firma tarafından askıya alındığı ve 7 Mart’ta yapılması planlanan ÇED toplantısının iptal edildiği duyurulmuştur. Ancak biz biliyoruz ki bu karar, yaşam alanlarını korumak için bir araya gelen halkın kararlı mücadelesinin bir sonucudur.

‘HES’LER YÜZÜNDEN BİNLERCE İNSAN GÖÇE ZORLANDI’

Ülkemizde satılma dık su, yapısı bozulmamış dere neredeyse kalmadı. Binlerce dere yatağına binlerce HES kuruldu. HES projeleri yüzünden evini, toprağını bırakıp göç etmek zorunda kalan binerce insan oldu. Her biri kentlere göç ettirildi. Kentlerde üç kuruşluk ücretlere tamah ederek ayakta durmaya çalışıyorlar. Göç etmeyenlerse çorak araziler üzerinde, devletten gelecek üç kuruşun yolunu gözleyerek biçare yaşamaktalar.

‘MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’