Tapuda yeni dönem başladı

Yeni uygulamayla, tapu müdürlüklerine gitmeden işlemler internet üzerinden başlatılabilecek. İşlemlerin her aşamasında SMS’le bilgilendirme yapılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sahiplerinin taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden yönetebileceği sistemi hayata geçirdi.

Yeni uygulamayla işlemlerini web-tapu üzerinden yapabilecek ev sahipleri, tapu dairesine gidip imza atacak.

Web tapu e-devlet üzerinden kimlik doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek. Mal sahipleri uygulamayla taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyecek. Tapu sahibi, devir işlemleri öncesinde başvurularını web tapu aracılığı ile yaparak kuruma gitmeden işlem sürecini başlatabilecek.

Sabah’ta yer alan habere göre tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek.

Tapu müdürlüklerince web tapudan gelen başvurular yetkili memura havale edilecek, memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra işlemi gerçekleştirecek kişiye tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS olarak bildirilecek.