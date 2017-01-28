Taraftarlardan ortak çağrı: #HAYIR

Taraftar grupları, Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Başkanlık Sistemi’ne geçit vermeyeceklerini söylediler.

‘Başkanlık sistemi’ni öngören anayasa değişikliği referandumu için Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı “evet” kampanyası spor çevrelerini hareketlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonuna da başkan adayı olan ‘Şeytan’ lakaplı Eski Futbolcu Rıdvan Dilmen’in başlattığı kampanya Futbolcu Arda Turan ve Burak Yılmaz’a oradan da Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’e kadar uzandı. Kampanya, başta taraftar örgütleri olmak üzere spor camiasında tepkilere neden oldu.

Görüşlerini aldığımız Tekyumruk, Sol Açık, Beleştepe, Kara-Kızıl, Devrimci Adana Demirsporlular, Barikat, Mor Barikat taraftar grupları, ‘Yeni anayasanın son dönemde sporda artan ticarileşmenin, şiddetin, ırkçılığın ve liyakat sisteminin yaşanmasına engel olmayacağını vurguladı.

Galatasaray’ın muhalif taraftar gruplarından Tekyumruk, öncelikle mevcut cunta Anayasası’nın kısıtlanması gerektiğinin altını çizerek, hak ve özgürlükleri baskılamayacak bir siyaset kültürüne ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Cem Gül / Evrensel