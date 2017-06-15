Tarım Bakanı hakkındaki gensoru reddedildi

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – 100 bin lira maaşlı genel müdür, hasta hayvan ithalatları ve akraba atamaları gibi onlarca iddiayı içeren Bakan Çelik hakkındaki gensoru önergesi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi. Bakan Çelik, günümüz dünyasında uzayı değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek Türkiye’nin Sudan’dan arazi kiralamasını eleştirenlere kızdı…

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun önerisiyle hazırlanarak Meclise sunulan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkındaki gensoru önergesi kabul edilmedi. TBMM Genel Kurulunda görüşülen gensoru önergesiyle ilgili konuşan CHP’li Gaytancıoğlu, genel müdürünün 100 bin lira maaş almasıyla gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ndeki usulsüzlükleri gündeme getirerek, Türkiye’nin 15 yılda üretici konumdan ithalatçı konumuna getirildiğini söyledi. Bakan Faruk Çelik’e seslenen Gaytancıoğlu, “ Neden çiftçiyi desteklemeyi düşünmüyorsunuz da sadece borçlandırmayı düşünüyorsunuz. Neden bizim çiftçilerimiz ipotekli krediler kullanıyorlar, tarlalarını, traktörlerini satıyorlar, köyden kente göç ediyorlar da siz hala Tarım Bakanı olarak orada oturuyorsunuz ve Türkiye tarımının iyi olduğundan bahsediyorsunuz?” diye sordu. Gaytancıoğlu’nun gensoru önergesi AKP’li Milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün çiftçilere ve Türk tarımına yaptığı katkılar yerine son yıllarda usulsüzlük ve yolsuzluk haberleri ile gündeme geldiğini savunan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bu iddiaların araştırılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında gensoru önergesi hazırladı.

TARIM EKONOMİSİ HOCASI OLAN VEKİLİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Tarım Ekonomisi alanında akademisyen lik geçmişi olan Gaytancıoğlu’nun hazırladığı gensoru önergesi, CHP tarafından TBMM’ne sunuldu. Önceki gece Meclis Genel Kurulu’nda gündeme görüşülen ve ciddi iddiaları içeren gensoru önergesi, AKP’li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

BAKAN ÇELİK: ‘GENSORU İÇERİK VE NİTELİKTEN YOKSUN’

Hakkındaki gensoru önergesiyle ilgili konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP’nin gensoru önergesinin içerik ve nitelikten yoksun olduğu görüşünü savunarak, önergede yer alan iddiaları ise asılsız olarak değerlendirdi.

‘UZAYI DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR HAYATTA…’

NASA’nın uzayda ‘Zinya’ adında bir bitki yetiştirdiğini söyleyen Bakan Çelik, “Uzayı değerlendirmeye çalıştığımız bir dünya hayatında ‘Sudan’a niye gittiniz?’ diye bunu itham vesilesi yapıp bunu grup toplantısında konuşmak kabul edilebilir mi?” ifadelerini kullandığı konuşmasında Türkiye’nin Avrupa’da sığır ithalatında birinci sırada yer almasını da, Avrupa’nın yüzde 70’inin domuz eti tüketmesiyle açıkladı.

‘KOOPERATİFLERİ YALNIZCA DENETLEMEKLE YÜKÜMLÜYÜZ’

Hakkındaki gensoru önergesine kaynaklık eden kooperatif birliklerinin karar mekanizmalarında bakanlık olarak yer almadıklarını, yalnızca denetlemekle yükümlü olduklarını dile getiren Bakan Çelik, “Tarım Kredinin kendi müfettişleri, iddialarla ilgili olarak son 1,5 yılda 60 denetim gerçekleştirmiştir. Bunlardan 17 rapor savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu süreçte 710 rutin kooperatif denetimi yapıldı, halen 91 kooperatifle ilgili denetim devam ediyor” diye konuştu.

100 BİN LİRALIK GENEL MÜDÜR MAAŞI 30 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

Meclis Genel Kurulu’nda tartışmaların odağında olan Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürünün 100 bin lira maaş aldığı konusu geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Kamuoyunda oluşan rahatsızlık ve tartışmaların ardından Mart 2017’de kurumun yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı yapan Bakan Çelik, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürünün 100 bin TL olan maaşında yüzde 70 kesinti yapılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine tartışma konusu olan çiftçi kuruluşunun genel müdürün maaşının 30 bin TL’ye düşürüldüğü belirtilmişti.

‘ÖNCEKİ TARIM BAKANINA BİZ DEĞİL FRANSIZLAR ÖDÜL VERDİ’

Meclis Genel Kurulu’na sunulan gensoru önergesinin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise AKP’nin Türkiye tarımını üretici bir konumdan ithalatçı konuma getirdiğini belirterek, “Bundan önceki tarım bakanına biz değil, Fransızlar madalya verdi. Ama gelen gideni aratırmış” dedi.

‘BİRİ DÜNÜRÜNÜ MÜSTEŞAR, DİĞERİ KARDEŞİNİ GENEL MÜDÜR YAPTI’

Bakan Çelik’in bir hukukçuyu bakan yardımcısı olarak atamasını eleştiren Gaytancıoğlu, “sonra müsteşar olarak İş-Kur Genel Müdürünü atadı. Yani ‘A takımı’ berbat. Halbuki grubunuzun içerisinde bir çok ziraat mühendisi, veteriner ve bu konuyla ilgili uzmanlar var ama bula bula böyle bir a takımını buldunuz. Gerçi Faruk Çelik bu tip işlere çok alışık. İki Faruk… Bilim Bakanı Faruk Bey ile Tarım Bakanı Faruk aralarında değiştiler… Bakın biri onun dünürünü aldı müsteşar yaptı, biri onun kardeşini kendine genel müdür yaptı. Bunlar basında çıkan haberler. Özel bir araştırma yapmadık. Al gülüm, ver gülüm yani” ifadelerini kullandı.

MİLLİ GELİR 9 BİN DOLAR AMA ÇİFTÇİNİNKİ 3 BİN DOLARI AŞAMADI

Türkiye’de milli gelir rakamlarının kişi başına 9 bin dolar olarak açıklanmasına karşın çiftçinin gelirinin 3 bin doları aşamadığını dile getiren Gaytancıoğlu, 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21. maddesinin, tarımsal desteklemelere ‘gayri safi milli hasılanın yüzde birinden az destek verilemez .. .’ hükmü getirmesine karşın iktidarın kredileri ve sulama yatırımlarını da destek saydığını söyledi.

‘ÇİFTÇİNİN BORCU 1 MİLYARDAN 80 MİLYARA ÇIKTI’

Hükümeti rakamlarla oynamakla suçlayan CHP’li Gaytancıoğlu, “Her şey ortada. Köyden kente göç eden bir çiftçi kitlesi var. Ekilmeyen araziler var. Aldığınızda 1 milyar Lira olan çiftçinin borcu bugün 80 milyar. Ve çiftçinin borcunu nedense yapılandırmıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolarlık yağlı tohumlar ithalatı, 1,5 milyar dolalrık da buğday ithalatı yapıldı. Ana vatanı bu topraklar olan nohut, mercimeği bile ithal ediyoruz. Yazıktır günahtır. Bu ülke hayvan ithalatı yapıyor. Meralarımızı peşkeş çekiyorsunuz ama ciddi ithalat rakamları var. Aldığınızda bir litre mazot 1 liraydı, şimdi 4,5 lira. Bana gelen bazı bilgilere göre buğdayda da gümrük vergilerini indirmeye çalıştığınızdan haberim var. Yani çiftçi kazanmasın diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu böyle olmaz. İnsanları göç ettiriyorsunuz, tarımsal nüfusu azalttırıyorsunuz ama Türkiye karnını doyuramıyor” görüşünü dile getirdi.

ÇİFTÇİ 3 BİN DOLARI ZOR BULURKEN, GENEL MÜDÜRE 100 BİN TL

Tarım Bakanı Faruk Çelik hakkında neden gensoru verdiğini de anlatan CHP’li Gaytancıoğlu, şöyle dedi: “Gensoru vermeden önce Tarım Bakanlığı ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili basında yer alan iddiaları ben ve arkadaşlarım sürekli soruyoruz. Ama soru önergelerimize ciddi cevaplar vermiyorsunuz. Ya hiç cevap vermiyorsunuz ya göstermelik cevaplar veriyorsunuz. Bunun üzerine biz sorularımızı buradan soralım dedik. Bakın arkanızda oturan Tarım Kredi Kooperatifinin genel müdürünün maaşı. Bunu sorduk. 100 bin liradan 30 bin liraya inecekmiş. Bu bir yıl önce sizin beyanınız. Bunu öğrenmek bizim hakkımız değil mi? Çünkü 30 bin lira maaş alıyor. Bakın çiftçi yılda 3 bin dolar geliri zor elde ediyor, bir genel müdür bu kadar maaş alıyor. Halbuki tarım kredi kooperatifleri kim? Kim kurdu? Atatürk kurdu.

‘TARIM KREDİNİN 13 ŞİRKETİ AKP’NİN ÇÖPLÜĞÜ HALİNE GELMİŞ’

Maaş fiyaskosundan sonra tekrar soruyorum. Bordroyu bir türlü bulamadık. Niye? Yayın yasağı ve sözleşme imzalatmışlar personellerine. Biz gensoruyu verdikten sonra hummalı bir çalışma içine girmişler. Keşke bu hummalı çalışmayı Türk tarımı üzerine yapsalar. Bakın hem yüksek maaşlar var hem partizanlık var. Örneğin zarar eden Tarım Kredi A.Ş. 13 tane şirketi var. Bunun yöneticileri kimlerden oluşuyor? Çiftçilerden ya da konuyla ilgili eğitim almış kişilerden oluşması gerekmez mi? Hayır . AKP’nin çöplüğü haline gelmiş. Bütün eski milletvekillerini, belediye meclis üyelerini, AKP üyelerini bu yönetim kurullarına doldurmuşsunuz. Sadece bir tanesini inceledim; altı kişiden dördü ya AKP’nin eski milletvekili, ya milletvekili adayı. Yani partizanca bir kurum yönetiyorsunuz. Bunu da sorduk ama cevap gelmedi.”

GENEL MÜDÜRÜN 100 BİN LİRALIK 16 NİSAN MESAJI

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü’nün referandum öncesinde 15 Nisan günü çiftçilere gönderdiği mesajları da Meclis kürsüsünden paylaşan Gaytancıoğlu, “-Yarın 16 Nisan, evet deyin- diyor. Çiftçinin kendi kurumunu kullanıyor. 3 Defa mesaj. Araştırdım, aşağı yukarı 100 bin lira maliyeti var. Tarım kredinin genel müdürü çiftçinin kendi kuruluşunu kullanıyor, AKP adına çalışıyor. Peki siz çiftçi olsanız ne yaparsınız? Hele tarım krediye borcunuz varsa. Tohum, gübre borcunuz var, avukatlık olmuşsunuz, ne yaparsınız?” diye sordu.

‘ÇOK KULLANILAN GÜBRE PİYASADA 1000, KOOPERATİFTE 1250 TL’

Çiftçinin en çok kullandığı gübrelerden biri olan ürenin piyasada 1000 TL, tarım kredide ise 1250 TL’den satıldığını dile getiren Gaytancıoğlu, “Bu nasıl bir kooperatifçilik?” sorusuna yanıt aradığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

SİGORTA ŞİRKETİNE 20 BİN LİRA ÖDÜLLÜ İSİM YARIŞMASI

“Kuzu yemi piyasada 48 lira, tarım kredide 50 lira. Çiftçi özel sigortaya gittiği zaman 90 beygirlik bir traktörü 391 liraya sigortalattırabiliyor ama tarım krediye geldiği zaman tam 588 lira. Yani 200 lira fazla ödüyor. Şimdi diyecekler ki ‘bizim sigorta şirketimiz yok, Grupama ile anlaştık.’ Peki sigorta şirketleri yok mu? Var. FETÖ’cülerden devraldıkları bir sigorta şirketi var. Bir isim yarışması açıyorlar bu sigorta şirketi için. 20 bin lira ödüllü. Ve bu ödülü kendi gazetelerinde duyurmaları lazım, kendi gazetelerinde duyurmuyorlar. 668 bin lira vererek bir ajansa duyurtuyorlar. Arkadaşlar tarım kredinin Türkiye’nin her yedinde kooperatifleri var. bu ilanı her yere asarsınız, bırakın da o 20 bin lirayı çiftçiler kazansın. Ama ödülü kim kazandı hala bilmiyoruz.

GENEL MÜDÜR TALİMATIYLA PERSONEL ALIMI İSTİFA GETİRDİ

Bulgaristan’da Tarım Kredi Kooperatifi’nin bir şirketi var. Adı Trakya Dış Ticaret. Bu şirkete, gelen müdürün talimatıyla mevcut çalışan iki kişi çıkartılarak yerlerine daha yüksek ücretle nişanlı bir çift alınmak isteniyor. Şirketin icra kurulu üyesi olan Ekrem Eraslan, personel ihtiyacının bulunmadığını ve bu personel alımının şirketin mali yapısına sıkıntı vereceğini belirterek karşı çıkıyor. Ekrem Eraslan’a bu duruma ses çıkarmaması için daha iyi olanaklar teklif ediliyor. Ancak Eraslan vicdani bir yük taşıyamayacağını ve ahiret yurdunda mesuliyet taşımamak için istifa ediyor. İstifa mektubu da bizde vardır, isterseniz veririz.”

BİLİŞİM ŞİRKETİ WEB SAYFASINI 5 MİLYONA BAŞKASINA YAPTIRDI

Tarım Kredi Kooperatiflerindeki bir başka usulsüzlüğün de, kuruma bağlı şirketlerden biri olan TARNET AŞ’de gerçekleştiğini ileri süren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, söz konusu şirketin bir yazılım şirketi olmasına rağmen, kendi web sayfasını bile 5 milyon liraya başka bir şirkete yaptırdığını, bunun üzerine şirketin soruşturma geçirdiğini anımsattı.

MACARİSTAN’DAKİ TEMİNATSIZ ŞİRKETE 3 MİLYON AVRO

Son zamanlarda gündemden düşmeyen hayvan ithalatlarına da değinen Gaytancıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden üç gün sonra Macaristan merkezli ‘Dilek KFT’ adında bir şirkete, 3 bin 600 hayvan ithal edilmesi için 3 milyon Avro gönderildiğini belirterek, şöyle dedi: “Şirket dört ay paranın üstüne yatıyor, hayvanlar yok. Ondan sonra paranın gönderildiği Macaristan’daki firma sorumluluklarının hiç bir tanesini yerine getirmiyor. Bir de kredi almaya giden çiftçiden dünya kadar ipotek, teminat alıyorsunuz; bu şirketten herhangi bir teminat almıyorsunuz. Daha sonra bu para nedense Estonya ve Letonya’da kurulan iki firma tarafından 7 ay sonra tarım krediye ödeniyor. Nedense bu firmaların sahipleri Macaristan’daki firmayla aynı kişiler. Bu arada tarım kredinin alacağı hayvanlar, bu firmalar aracılığıyla Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ediliyorlar. İthal edilen hayvanlar da tarım kredi ortaklarına veriliyorlar.

İTHAL EDİLEN HAYVANLAR ÖLDÜ, FATURA VETERİNERE KESİLDİ

Tarım Kredinin Kırklareli’ndeki 1500 başlık çiftliğine tam 5 bin tane hayvan getiriliyor. Ölmek üzere olan hayvanlar. Zaten 5 bin havyandan 569 tanesi ölmeden kesiliyor, 80 tanesi de ölüyor. Bir de bunlara 500 bin lira masraf yapıyorsunuz. Masrafı yapan, Recep Yamaç isimli bir veteriner. Recep Yamaç’ı da araştırdım, kendisiyle de görüştüm; 13 yıldan beri orada çalışıyor. İyi bir veteriner. 500 bin lira masraf yapıyor ama hayvanlar kurtulmuyor ama kim suçlu peki bu işte? Recep Yamaç, işten el çektiriliyor.”

BAKAN’A ‘BALTIK TURGİ ŞİRKETİ VE HARUN AYKUL KİM?’ SORUSU

AKP’nin hayvan ithalatına önem verdiğini de dile getiren Gaytancıoğlu, adı hayvan ithalatıyla gündeme gelen‘Baltık Turgi’ adlı şirketin sahibinin kim olduğunun açıklanmasını isteyerek, şunları dile getirdi: “Harun Aykul diye biri piyasalarda geziyor. Kim bu Harun Aykul? Neden bu hayvan ithalatlarında gündemde. Bu usulsüz hayvan ithalatını da 24 Kasım 2016’da Tarım Bakanı’na sormuşum, halen bir cevap yok. Bu kadar usulsüzlüğü soru ve araştırma önergelerimizle incelemek ve hatta önlemek istememize rağmen Tarım Bakanı Faruk Çelik maalesef burada iddia ettiğimiz konulara lütfedip de bir cevap vermedi.

‘NEDEN TÜRKİYE TARIMINI DESTEKLEMEYİ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ?’