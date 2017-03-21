Tayfun Talipoğlu’nu yitirdik

Gazeteci, televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, İzmir’de hayatını kaybetti.

Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir’de tedavi altına alındığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. Talipoğlu’nun bir program nedeniyle İzmir’e gittiği ve birlikte kaldığı arkadaşlarının evinde fenalaştığı belirtildi.

Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Talipoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAYFUN TALİPOĞLU KİMDİR?

İlkokulu Malatya ve Eskişehir’de okuyan Tayfun Talipoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu.

Talipoğlu, Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1’de, sonra ATV’de haber muhabiri olarak devam etti. 1995 yılından itibaren önce ATV’de, 1999’dan sonra da NTV’nin de aralarında olduğu birçok televizyon kanalında Bam Teli programını hazırlayıp sundu.

Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu bir çocuk babasıydı.

Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık yayınlanmış kitaplarıdır. Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de vardır.