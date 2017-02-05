TBMM’de en az harcama yapan da Sırrı Süreyya Önder

CHP’den istifa etya zorlanan Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016 yılına ait iletişim giderlerinin 1.2 milyon TL tutarken en az harcamayı da 5 bin 593 TL ile HDP’li TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder yaptı.

TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin iletişim harcamalarının milyonlarca TL tutara ulaşması tartışılırken, en az harcama yapan divan üyesinin kim olduğu da ortaya çıktı.

TBMM Başkanlık Divanı üyeleri arasında en çok harcama yapanlar kamuoyunda eleştirilirken, en az harcama yapanların başında ise HDP’li TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Önder’in 2016 yılındaki telefon, faks, mektubun da yer aldığı iletişim giderlerinin toplamı 5 bin 593 TL oldu.

TBMM Başkanlık Divanı’nın geçen haftadan bu yana iletişim harcamalarıyla ilgili kamuoyunda tartışmalar sürüyor. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016 yılına ait iletişim giderlerinin 1.2 milyon TL tutarında olduğunun ortaya çıkması tepki çekmişti. Başkanlık Divanı üyelerinin ve parlamentoda grubu bulunan siyasi parti başkanlarının GSM hattı, telefon ve mektup giderleri TBMM bütçesinden herhangi bir sınırlama olmadan karşılanıyor.

Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında HDP’li TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder en az harcama yapan Başkanlık Divanı üyesi oldu. Önder’in 2016 yılında GSM hatları, mektup ve faks giderlerinin toplamı 5 bin 593 TL oldu. Önder, söz konusu tutarla normal milletvekillerine tanınan tutarın yalnızca 5’te biri tutarında kullanım yaptı. Önder’in 2015 yılı iletişim giderlerinin 6 bin 932 TL olduğu, 2014 yılı iletişim giderlerinin toplamının ise 8 bin 362 TL olduğu hesaplandı.