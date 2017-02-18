Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye yıllardır aradığı münasip yönetim sistemine nihayet kavuşuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, “Bu ülkede cumhurbaşkanının başbakana anayasa kitapçığını fırlattığını gördük mü? Şimdi biz bunu da kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı ile başbakanın gücü aynı kişide birleşeceği için çekişme yaşanmayacak. Tek kişide bu gücü topluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bu ülkede cumhurbaşkanının başbakana anayasa kitapçığını fırlattığını gördük mü? Şimdi biz bunu da kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı ile başbakanın gücü aynı kişide birleşeceği için çekişme yaşanmayacak. Tek kişide bu gücü topluyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, tepki toplamasına rağmen ‘hayır’ oyu kullanacak vatandaşları terörle ilişkilendiren sözlerini yine sürdürdü.

Pekçok ankette ‘hayır’ oylarının önde olduğunun ortaya çıkmasının ardından HDP’lilere seslenen Erdoğan, “Ak Parti’ye gönül veren kardeşlerim. MHP’ye gönül veren kardeşlerim, CHP’ye gönül veren kardeşlerim size sesleniyorum hatta ve hatta HDP’ye gönül veren kardeşlerim size de sesleniyorum. Bu birlik ve beraberlikte gelin birleşin” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

İzmir’de adliye binasına saldıran teröristleri durduran şehit Fethi Sekin’in şehri Elaziz’i iyi biliyorum.Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için anayasa değişikliğidir. Buna hazır mıyız?

Bugün anayasa değişikliğine karşı çıkanların bir kısmı, meselenin artısını eksisini bilmediği için karşı çıkıyor.

Elazığ’da sizin huzurunuzda anayasa değişikliğinin ne getirdiğini ifade etmek istiyorum.

Rejim değişmiyor. Meclis, Bakanlar Kurulu farklı isimlerle devam ediyor. Birileri milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyor.

Şuanda yapılan iş yasama, yürütme ve yargının yeniden düzenlenmesidir. Bu organlar ortadan kalkmıyor. Görev tanımları yeniden yapılıyor.

Yeni sistemin ilk adımı 2007’de atıldı. İkinci adım 2014’te bu kardeşinizin cumhurbaşkanı seçilmesidir. Şimdi sistemin adını tam olarak kuracağız.

Bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

Seçimlerde beş yıl süreyle görev verilen cumhurbaşkanı milletten başka kimseye hesap vermeden görevini yerine getirecek.

Milletvekili sayısını da 550’den 600’e çıkarıyoruz. Biz Amerika gibi çift kameralı yapmıyoruz.

“TEK KİŞİDE BU GÜCÜ TOPLUYORUZ”

Bu ülkede cumhurbaşkanının başbakana anayasa kitapçığını fırlattığını gördük mü? Şimdi biz bunu da kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı ile başbakanın gücü aynı kişide birleşeceği için çekişme yaşanmayacak. Tek kişide bu gücü topluyoruz.

Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğini kesmesinin kaldırıyoruz. Bir insanın karakterinde tarafsız olmak diye bir şey olabilir mi?

18 yaş hem seçme yaşıdır, hem de seçilme yaşıdır. Fatih 21 yaşında bir çağı açıp, bir çağı kapattı mı? Siz de açarsınız.

İnşallah parlamentomuzda 18 ile 25 yaş arasında seçilmiş gençler görmek istiyorum. İnşallah kabinemizde de…

Kardeşlerim anayasa değişikliğine sahip çıkarak, tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya size verilen seçme hakkınızı ispatlayacaksınız.

İdam isteriz sloganlarına karşılık “Bildiğiniz gibi bu konuda parlamentomuz 16 Nisan’dan sonra, anayasa değişikliğiyle parlamentomuzdan geçtiğinden sonra ben bunu onaylarım” dedi. Rabbim ne der, ben ona bakarım. Devlet kendisine işlenen suçları affedebilir fakat vatandaşın katilini affedemez. İnşallah o günler de yakın.

16 Nisan’a benim çıkabileceğimin bir garantisi var mı? Rabbim nasıl belirlediyse, bu süreç böyle yürüyor. Gideceğimiz yer belli. 2 metreküp çukur.

Eğer kötülük yaptıysan onunla anılırsın. İyilik yaptıysan onunla anılırsın.

Liderin üç önemli görevi vardır. Bir tanesi istişaredir. İki adaletle hükmeder. Üç ehliyet ve liyakatla olana devleti teslim eder.

Diyarbakır Belediyesi’nin önünde ağlayan anneler niye ağladılar. Yavruları dağa kaçırıldı. Onları dağa kaçıranlar şimdi ‘hayır’ diyor. Onlarla birlikte hareket edenler var. Teröristlere karşı çıkanlar evet diyecek. Fethi Sekin’i şehit edenler hayır diyor.

“HATTA VE HATTA HDP’YE GÖNÜL VEREN KARDEŞLERİME SESLENİYORUM…”

Ben sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bu partilerin tabanlarında. Ak Parti’ye gönül veren kardeşlerim. MHP’ye gönül veren kardeşlerim, CHP’ye gönül veren kardeşlerim size sesleniyorum hatta ve hatta HDP’ye gönül veren kardeşlerim size de sesleniyorum. Bu birlik ve beraberlikte gelin birleşin.

ELAZIĞLILARA BÜYÜKŞEHİR OLMA ŞARTI

Elazığ büyük şehir olmak ister mi? Şart ne? 750 bini aşmak gerekiyor. Şuan Elazığ’ın nüfusu 650 bin. 100 bin açığı kapatmaya var mısınız?