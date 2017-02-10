Temyiz Mahkemesi de Trump’ın seyahat yasağına karşı çıktı

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın seyahat yasağının askıya alınmasını yasalara uygun buldu.

San Fransisco’daki 9.Temyiz Mahkemesi, üç yargıcın oy birliğiyle aldığı kararda, Trump’ın başkanlık emriyle koyduğu yasağı askıya alan alt mahkemenin kararına karşı çıkmayacağını belirtti.

Trump, mülteci girişini tamamen yasaklamış ve nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarına karşı, “terör tehditlerinin ulusal güvenliği riske atması” gerekçesiyle seyahat yasağı koymuştu.

Yasak protestolarla karşılanmış ve ülkeye girişte kaosa neden olmuştu.

Mahkeme, hükümetin Temyiz Mahkemesi’nin başkanlık emirlerini gözden geçirme yetkisi olmadığı tezini reddetti. “Anayasal demokrasimizin temel yapısına aykırı olan kararın gözden geçirilemeyeceği tezinin bir emsali yok” denildi.

Yargıçlar ayrıca, karara karşı çıkan Washington ve Minnesota eyaletlerinin, dini ayrımcılık konusunda ciddi iddilar dile getirdiğini belitti.

Trump Twitter mesajında “Mahkemede görüşürüz, söz konusu olan ülkenin güvenliği!” dedi. Kararın ardından Başkan Trump paylaştığı Twitter mesajında “Mahkemede görüşürüz, söz konusu olan ülkenin güvenliği!” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı da kararın gözden geçirildiğini ve seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı. Konunun şimdi, ABD Yüksek Mahkemesi’nin önüne gelmesi bekleniyor.