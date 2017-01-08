“Terör sadece Türkiye’nin meselesi değildir”

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Mesud Barzani’nin ortak basın toplantısından satırbaşları şöyle:

Barzani: Teröristlere karşı koymak hepimizin görevi ve mücadelede desteğe ihtiyacımız var. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım: Hem Bağdat’ta hem Erbil’de faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerin çerçevesi iki başlıkta toplanabilir. Biri terörle ortak mücadele, ikincisi de ekonomik konularda, yatırım konularında, bölgenin huzura kovuşması konusunda daha fazla çalışmak.”

“Özellikle terör konusunda şunları söylemekte fayda var. Hem DAEŞ, hem PKK hem de FETÖ sadece Türkiye’nin değil Irak ve Suriye’nin de meselesidir. Biz Suriye’de kuzey sınırımızda DAEŞ’a karşı bir operasyon sürdürüyoruz. Ortak amacımız bu sapık örgütü kontrol altına almak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir.”

“DAEŞ’in yerinden ettiği insanlara siz büyük destek veriyorsunuz.”