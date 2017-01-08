“Terör sadece Türkiye’nin meselesi değildir”

“PKK’NIN ŞENGAL BÖLGESİNDE YUVALANMASI KABUL EDİLEMEZ”
“PKK’nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir.”
“PKK’nın Şengal’deki varlığı bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak’ın da, Merkezi Hükümetin de aynı şekilde bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz.”
FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI
“Erbil’deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi.”