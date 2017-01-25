TFF başkan adayı Rıdvan Dilmen’den ‘Evet’ kampanyası

TFF başkanlığı adayı Rıdvan Dilmen, başkanlık referandumu için “evet” kampanyası başlattı. Kampanyaya Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz da destek verdi.

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu için başkan adayı olacağını açıklayan Rıdvan Dilmen, sosyal medyada başkanlık referandumu için “evet” kampanyası başlattı. Rıdvan Dilmen, daha önce TFF başkanı olmak istediğini duyururken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan “icazet” alacağını söylemişti.

Konuyla ilgili video yayımlayan Dilmen, “Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” dedi.

Dilmen, Arda Turan’dan da destek istedi. Rıdvan Dilmen’e Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz da destek verdi.

FB TARAFTARININ TEPKİSİ

Dilmen’in başlattığı kampanyaya sosyal medyada kısa sürede büyük tepki geldi. Fenerbahçe taraftarları THY Euroleague’de Emporio Armani Milano maçında Ülker Arena’da hep bir ağızdan söyledikleri İzmir Marşı’nı paylaşarak Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptı.

Taraftarlar Rıdvan Dilmen’e “Mesajını aldık, sen de bunu al…” diyerek bu videoyu binlerce kez paylaştı.

TEPKİ BÜYÜYOR

Evet’çi spor ve sanatçıların videosuna sosyal medyadan ve diğer ünlülerden tepki yağdı.

Oyuncu Meltem Cumbul, anayasa referandumunda ‘hayır’ oyu kullanacağını Twitter’dan duyurdu. Oyuncu Barış Atay da “Mesajınızı aldık, almaz olaydık” diyerek bir video çekti.