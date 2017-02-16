Times: ABD NATO’ya harcamalarla ilgili ültimatom verdi

Times, Trump’ın göreve geldiğinden beri ekibinden üst düzey bir ismi ABD Savunma Bakanı James Mattis’in ilk kez Avrupa’ya resmi ziyarette bulunduğuna dikkat çekerek, “ABD NATO’ya harcamalarla ilgili ültimatom verdi” diye yazdı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis dün Brüksel’de NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısı yapmış, aksi takdirde ABD’nin İttifak’a karşı taahhütlerini azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.

Times editoryal görüş yazısında ise “NATO daha fazla para harcamalı ve kötüye giden dünyada Batı’yı nasıl savunacağını gözden geçirmeli. Bedel ödenmeye değer” yorumunu yaptı.

Guardian gazetesi de Mattis’in sözlerini “ültimatom” olarak değerlendiren bir diğer gazete. Guardian editoryal görüş yazısında “Avrupa’ya yönelik tehditler yalan haber değil. İşbirliği essas” diyor.