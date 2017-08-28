Times: Yunanistan Türkiye’yi göçmen anlaşmasına uymamakla suçluyor

Anlaşmanın imzalanmasından sonraki 16 ay Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısında düşüş yaşandığını hatırlatan Galinos, bunun Türkiye’nin istediği zaman kaçak geçişleri durdurabildiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Galinos “Türkiye göçmenleri durdurmak istediğinde bunu yapabiliyor ve yapıyor da… Ama açık ki Türkler şu an anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmiyor” dedi.

Midilli Belediye Başkanı şu an adada 5 bin göçmen bulunduğunu, bunun adanın kapasitesinin iki katı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016’nın Mart ayında yürürlüğe giren anlaşmaya göre, Türkiye’ye göçmenlerin Avrupa’ya geçişini durdurması karşılığı 3 milyar euroluk yardım sözü verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, söz verilen paranın sadece 800 milyon euroluk kısmının Türkiye’ye ulaştığını belirtti.

Times ise AB belgelerine göre, paranın tamamına yakınının Türkiye’ye gönderilmiş olduğunu yazıyor.

Gazetenin haberinde Türkiye’nin Yunanistan’a kaçak geçişleri önlemek için aldığı önlemlerden de bahsediliyor. Suriye sınırına dikenli tel çekildiğine ve Nisan ayında kabul edilen yasayla Türk polisinin insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişilerin bot ve teknelerine el koyabildiğine dikkat çekiliyor.

‘İnsan kaçakçılığı sona ermedi, sadece pahalılandı’

Times’ta yer alan verilere göre yılın ilk 6 ayında Türkiye’den Yunanistan kıyılarına her hafta ortalama 365 göçmen ulaştı. Geçen hafta ise 730 göçmen Türkiye’den Yunanistan’a kaçak geçiş yaptı.

Haberde, anlaşmanın imzalanması ardından Türkiye’den Yunanistan’a geçmiş olan bir göçmenin “Anlaşma ile insan kaçakçılığı sona ermedi, sadece pahalılandı” sözlerine yer veriliyor.

Avrupa Birliği’nin Dublin Anlaşmasına göre göçmenler sığınma başvurularını ilk ayak bastıkları Avrupa ülkesinde yapmak zorunda.

Anlaşma uyarınca, Yunanistan’a ulaşan mültecilerden sığınma başvuruları reddedilenler Türkiye’ye geri gönderiliyor.

Türkiye, Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerinde vizesiz seyahat kolaylığı karşılığında Yunanistan’daki göçmenleri geri almayı kabul etmişti.

AB ise bunun için 72 koşul öne sürdü. Bunların arasında terörle mücadele yasalarının Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi de bulunuyor.

Türkiye’de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yaklşaık 3 buçuk milyon göçmen bulunuyor.