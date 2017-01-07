Toplu İş Sözleşmesi Sistami ve Sessizlik.

Toplu iş sözleşmesi sistemi ve sessizlik…

İSMAİL BAYER – Toplu iş sözleşmesi sistemi ile ilgili olarak, günlük basında ve televizyon ekranlarında bir habere bile rastlamıyoruz. Bir sessizlik dönemi adeta. Sorun yok, sistem iyi çalışıyor diye mi yorumlamalıyız. Yahut sistem de tıkanmalar var ama, gündem de hiç yer almıyor mu diye düşüneceğiz.

Gerçekten karmaşık bir durum bu. Ya da böyle bir sistem, bu ülkede yok mu diye düşünenler de olacak mı ileride. Kimbilir. Biz hatırlatmaya çalışalım en iyisi.

1961 Anayasası ile getirilen haklar çerçevesinde, 1963 yılında, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı, sendikalar yasası ile birlikte düzenlendi. Lokavt hakkı da, Anayasa da yer aldığı için, yasada da yer adı. Dönemin Çalışma Bakanı ise, genç bir politikacı. Bülent Ecevit.

Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim diye, sokakda ki insanlara sorsak, doğru yanıt kaç kişiden alabiliiz. Ama bir Bülent Ecevit ismi, politik yaşama damga vurmuş bir isim. 1963 den 2016 ya kadar, sistem bir çok badireler atlattı. Yasalar değişti. Farklı hükümetler döneminde, değişik partilerden bir çok sendikacı, Calışma Bakanı ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapdı.

2000’li yıllara gelirken, sendikacı bakan dönemi de sona erdi. Neredeyse 15 yıl olacak, AK Parti’ini tek başına, değişik Başbakanlar ile oluşturduğu tüm hükümetlerde, sendikacı kökenli bir tek bakana nedense rastlayamıyoruz.

Parlamento’da, acaba sendikacı kökenli milletvekili bulunmuyor mu diye bir soru akla gelebilir. Ama var, hem de çok. İktidar Partisi, AK Parti içinde, bir çok sendika kökenli milletvekili de var. Ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirilen bakanların çoğu, Bakanlığın kapısından ilk defa, bakan olarak giriyorlar.

Politikacıları bir yana bırakalım. Biz sendikacılara ve sendikalara dönelim yeniden.

Üç büyük işçi konfederasyonu var günümüzde. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK. Sokakda ki insanlara sorsak, ya da yazımızı okuyan sizlere sorsam, bunların başkanlarının isimlerini, bana şimdi hemen söyleyebilirmisiniz diye. Doğru yanıtın çok az olacağını şimdiden söyleyebilirim.