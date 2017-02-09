Trafiğe 1 yılda 1 milyon taşıt eklendi

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 5,48 artarak 19 milyon 994 bin 472’den 21 milyon 90 bin 424’e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Aralık ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,48 artışla 21 milyon 90 bin 424’e ulaştı. Bunların yüzde 53,7’sini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,4’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 375 taşıt içinde otomobil yüzde 64,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 7,7 ile traktör, yüzde 7,3 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Aralıkta devri yapılan toplam 617 bin 411 taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla yüzde 16,7 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile traktör, yüzde 3,2 ile motosiklet izledi. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 12,9

Türkiye’de 2016 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 21 milyon 90 bin 424 motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,9 olarak hesaplandı.

Ortalama yaş otomobillerde 12,2, minibüslerde 12,4, otobüslerde 12,2, kamyonetlerde 10,1, kamyonlarda 15, motosikletlerde 12,4, özel amaçlı taşıtlarda 11,6 ve traktörlerde 22,9 olarak hesaplandı.