Trump ABD Kongresi’ne ilk kez seslendi: ‘Amerikan ruhunu yenileyeceğiz’

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’deki ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Genelde Amerikan başkanlarının görevde kaldıktan en az bir yıl sonra gerçekleştirdiği konuşmayı Trump’ın bir ay sonra gerçekleştirmesi, politikalarının netleşmesi açısından önemli görülüyordu.

Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 44 ile tarihin en az desteklenen başkanı olan Trump’ın konuşması, bu oranı yukarı çekmeye yönelikti.

Trump, konuşmasına Yahudi merkezlerine ve Yahudi mezarlıklarına gerçekleştirilen saldırılar ile geçen hafta Kansas City’de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya atıfta bulunarak politikalardaki farklılıklara rağmen ABD’nin ‘kötülüklere’ karşı birleştiğini vurgulayarak başladı.

Dokuz yıl sonra ABD’nin kuruluşunun 250’nci yıl dönümünün kutlanacağını, bir sonraki kuşaklara nasıl bir ülkenin kalacağını düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Trump, konuşmasında başından sonuna kadar ‘Amerika’yı tekrar büyük güç yapalım’ sloganının altını çizecek açıklamalarda bulundu.

Amerikalı lider, özellikle ‘Amerikan ruhunun yenilendiğini’ sıklıkla vurguladı.

Diğer yandan Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO’ya olan bağlılıklarının sürdüğünü ancak NATO üyelerinin üzerine düşen mali ödemeleri yapması gerektiğini ifade etti.

‘Yasa dışı göçmenlerin’ kurbanları

Trump, konuşmasına ‘yasa dışı göçmenlerin’ gerçekleştirdiği saldırıların kurbanlarının ailelerini de çağırdı.

Tek tek isimleriyle bu kişilere seslenen Trump, Amerikan devletinin onları yarı yolda bıraktığını, bu yüzden yasa dışı göç ile mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Trump ayrıca Kanada ve Avustralya’da olduğu gibi kalifiye göçmenleri almalarını sağlayacak bir reform üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

En uzun alkış

Trump, yönetimi altında hayatını kaybeden ilk Amerikan askeri olan ABD Donanması’ndan William Ryan Owens’tan bahsederken askerin eşi Carryn Owens, en uzun alkışı alan kişi oldu. Trump, Yemen’deki operasyonda hayatını kaybeden Owens’ın eşine seslendi ve meslektaşlarının askerden övgüyle bahsettiğini söyledi. Bunun üzerine Kongre’de uzun bir alkış arası gerçekleşti, Trump da, ‘Ryan’ın böylece rekor kırdığını’ ifade etti.

Trump’ın Kongre’de gerçekleştirdiği konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Trump, uzun bir süredir ülkenin orta sınıfının sallantıda olduğunu, ABD’nin sermaye piyasasının ve servetinin yabancı ülkelere aktığını aktardı:

“Bir küresel projenin ardından başka bir küresel proje gerçekleştirdik, ancak Chicago, Baltimore ve Detroit’teki çocuklarımızın geleceğini görmezden geldik. Başka ülkelerin sınırlarını koruduk, ancak kendi sınırlarımızı herkese açtık, bölyece uyuşturucu hiç olmadığı kadar çok ülkemize aktı.”

‘Hisse senedi piyasaları 3 trilyon dolar değer kazandı’

Ölmekte olan sanayilerin tekrar canlanacağını, ordunun gerekli kaynaklara kavuşacağını, çökmekte olan altyapının yeni yollar, köprüler, havalimanları ve tren yollarıyla hayatını döneceğini söyleyen Trump, göreve geldiğinden beri gerçekleşenleri ise şöyle sıraladı:

“Seçildiğimden beri Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart ve diğerleri, on binlerce yeni iş yarattı. 8 Kasım’da seçildiğimden beri hisse senedi piyasaları neredeyse 3 trilyon dolar değer kazandı, bu bir rekor.”

Trump’ın Amerikan ekonomisiyle ilgili tespitleri

Trump, bir önceki yönetimden kötü bir ekonomik miras aldığını rakamlarla açıkladı: 94 milyon

Amerikalı istihdam piyasasının dışında yer alıyor.

43 milyon Amerikalı yoksul ve yiyecek kuponlarıyla geçiniyor.

Son 8 yılda Amerikan yönetimi neredeyse bütün başkanların toplamından daha çok borç yarattı.

Dörtte bir oranından daha fazla sanayi işi NAFTA’ya üye olduktan sonra kaybedildi.

800 milyar dolar ABD’nin mal ticaretinde dış ticaret açığı.

“Yürütme organında çalışan yetkililerin lobi faaliyetlerine 5 yıl yasağı getirerek ve başka bir ülke için lobici olmalarını ömür boyu yasaklayarak kamudaki yolsuzluğun önüne geçtik.”

Trump, ABD’deki istihdam piyasasını öldüren Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan çekildiklerini ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile kadın girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmek için bir projeyi devreye soktuklarını söyledi.

‘Tarihi vergi reformu’

Ekonomi ekibinin ‘tarihi vergi reformu’ üzerinde çalıştığını söyleyen Trump, böylece Amerikan şirketleri üzerindeki vergi yükünün azalacağını ve herhangi bir şirketle rekabet edebileceklerini söyledi.

Orta sınıf üzerindeki vergi yükünün de kalkacağını vurguladı.

Ayrıca ABD’nin diğer ülkere mal gönderirken yüksek miktarda gümrük vergisiyle yüz yüze kaldığını, ancak yabancı şirketlerin mallarının ABD’ye girmesi sırasında neredeyse hiçbir verginin ödenmediğini vurguladı.

Trump, şimdiki sistemin yoksul işçiler ve vergi mükellefleri üzerinde baskı oluşturduğunu söylerken asgari ücretlerin yükseltileceğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Altyapıya 1 trilyon dolar yatırım

Trump, Kongre’den altyapıya 1 trilyon dolar yatırım yapabilmesini öngören yasa taslağını onaylamasını istedi. Bunun “Amerikalı Al, Amerikalı’yı istihdam et” prensipleri üzerine kurulacağını söyledi.

Göçmenler

ABD’ye gerçekleşen uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek, suç oranını azaltmak, istihdam piyasasını güçlendirmek için göçmenlik politikalarını tekrar gözden geçireceklerini ve sınırlarını daha iyi koruyacaklarını söyleyen Trump, “Güney sınırımıza büyük büyük bir duvar inşa edeceğiz” dedi.

Kanada ve Avustralya’da olduğu gibi yetenek üzerine inşa edilen bir göçmen politikasına geçeceklerini söyleyen Trump, kalifiye olmayan göçmenler üzerine kurulu olan politikalarından vazgeçmenin maaşları atıracağını ve ailelere yardımcı olacağını belirtti.

ABD istihdam piyasasını geliştirmek ve Amerikalılar için maaşları yükseltmek için Cumhuriyetçilerin ve Demokratların göçmen reformu üzerinde beraber çalışması çağrısında bulundu.

Terörle mücadele

‘Radikal İslamcı terör’ ile mücadele etmek için yeni adımlar attıklarını açıklayan Trump, Fransa, Belçika ve ABD’de gerçekleşen saldırılara dikkat çekti: “Yönetimim geliştirilmiş güvenlik araştırması yöntemleri üzerinde çalışıyor, kısa zaman içinde ülkemizi güvenli tutmak ve bize zarar verebilecek kişileri dışarıda bırakmak için yeni adımlar atacağız.”

IŞİD ile mücadele için yeni bir plan geliştirdiklerini söyleyen Trump ayrıca, “İran’ın balistik füze programını destekleyen kurum ve kişilere yeni yaptırımlar uyguladım; İsrail devletiyle kırılamaz müttefikliğimizin altını çizmiş oldum” dedi.

Obama’nın sağlık reformu

Trump, kendisinden önceki başkan Barack Obama’nın devreye soktuğu sağlık sistemi Obamacare’i Kongre’nin devreden çıkarması gerektiğini söylerken Cumhuriyetçilerin ayağa kalkarak alkışladığı, ancak Demokratların sessiz kaldığı görüldü. Beyaz giysiler içindeki Demokrat Parti’deki kadınlar ise konuşma sırasında baş parmaklarını aşağı durdu tuttu.