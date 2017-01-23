Trump, ABD’yi ‘Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan çekti

Beyaz Saray‘da düzenlenen basın toplantısında,Trump, seçim kampanyasında vadettiği üzere, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu TPP anlaşmasından ABD‘nin çekilmesi için bir başkanlık emri imzaladı.

Trump, TPP’in “Kötü bir anlaşma” olduğunu ifade ederek, ABD’nin TPP’den ayrılması konusunda, “Bunu uzun süredir konuşuyorduk. Az önce gerçekleştirdiğimiz icraat Amerikalı işçiler için önemli” ifadesini kullandı.

TPP anlaşması ABD’nin eski başkanı Barack Obama tarafından iki yıl boyunca müzakere edilmiş, ancak ABD Kongresi tarafından onaylanmamıştı.

Uzmanlar, ABD’nin TPP’den çekilmesinin ülke ekonomisine doğrudan etkisinin olmayacağını belirterek, Trump’ın Obama‘dan çok farklı ekonomik ve ticari politikalar izleyeceğini vurguluyor.

Trump, ayrıca, pazartesi günü imzaladığı diğer başkanlık emirlerinde ABD hükümetinde çalışan kişilerin görevlerinden ayrılması durumunda 5 yıl boyunca lobicilik faaliyetlerinde bulunmasını engelledi.

Bir diğer başkanlık genelgesiyle de kürtaja destek veren uluslararası gruplara federal yardım yapılmasını yasaklayan Trump, ayrıca, ABD silahlı kuvvetleri hariç, federal kurumlara yapılacak tüm işe alımları dondurma kararı aldı.

TPP NEDİR?



Trans-Pasifik Ortaklığı (İngilizce: Trans-Pacific Partnership (TPP)) veya Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA)), Pasifik Kıyıları‘nda yer alan 12 ülke arasında yapılan bir ticaret anlaşmasıdır. Anlaşma yedi yıllık müzakereler sonucunda 4 Şubat 2016’da Yeni Zelanda‘nın Auckland kentinde imzalanmış olup henüz yürürlüğe girmek için onay beklenmektedir. Sözleşme 30 fasılda ekonomik büyümeyi teşvik etmek, iş yaratma ve istihdamı desteklemek, yenilik, üretkenlik ve rekabet gücünü artırmak, yaşam standartlarını yükseltmek, imza sahibi ülkelerdeki yoksulluğu azaltmak ve şeffaflığı, iyi yönetim ile emek ve çevrenin korunmasını güçlendirmeyi hedeflemektedir.[5] Ortaklık ticarette hem tarife dışı hem de tarife engellerini azaltacak[6] ve bir yatırımcı-devlet anlaşmazlık çözümü mekanizması oluşturacak önlemleri içermektedir.[5][7]