Trump ve Abe Kuzey Kore’ye karşı birlik mesajı

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acikgazete
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ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Abe ile yaptığı telefon görüşmesinde “büyümekte olan Kuzey Kore tehdidini” ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi yaparak, “büyümekte olan Kuzey Kore tehdidini” ele aldığı bildirildi.

Trump ve Abe’nin telefon görüşmesine ilişkin, Beyaz Saray yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ve Japonya liderlerinin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı “en üst seviyeye çıkartmak” noktasında fikir birliğine vardığı belirtildi.

Kuzey Kore’nin özellikle ABD, Japonya ve Güney Kore’ye yönelik tehdidinin ele alındığı görüşmede, Trump’ın BM kriterleri doğrultusunda üç ülkenin yakın ilişkisinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

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