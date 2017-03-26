‘Trump Balkanlar’da savaş çıkaracak’

ABD Başkanı Donald Trump’ın AB karşıtı tavrına Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’den tepki… Juncker, Trump’ın AB karşıtı söyleminin Balkanlar’da yeni bir savaş çıkarabileceğini söyledi.

AB’nin temellerinin atıldığı Roma Antlaşması’nın 60’ıncı yıl dönümünde, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’den ABD Başkanı Donald Trump’a uyarı geldi. Juncker, Trump’ın AB karşıtı söyleminin Balkanlar’da yeni bir savaş başlatabileceğini söyleyerek, bu konuda Amerikalı yetkililere de uyarıda bulunduğunu söyledi.

Göçmen karşıtı ve ulusal tecrit yanlısı tavrıyla dikkat çeken Trump, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ‘harika bir şey’ olduğunu savunmuş, Londra’yla Washington arasında iyi bir ticaret anlaşmasının başka ülkeleri de AB’den ayrılmaya sevk edebileceğini söylemişti.

Financial Times’a konuşan Juncker ise işte bu tavra tepki gösterdi. Juncker, ABD’den AB’nin dağılmasını cesaretlendirici açıklamalar gelmesinin barışı tehdit ettiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e de Brüksel ziyaretinde “Başkalarını ayrılmaya davet etmeyin. AB çökerse, batı Balkanlar’da yeni bir savaş çıkar” dediğini aktardı.

Juncker, “Avrupa’nın bu acılı bölgesi için tek ihtimal, bir Avrupa perspektifine sahip olmak. Eğer onları tek başlarına bırakırsanız, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, bütün bu ülkeler arasında yeniden savaş çıkar” diye konuştu.