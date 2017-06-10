Trump: Comey hakkında yeminli ifade veririm

Beyaz Saray’da konuşan Trump, Comey ile yaptığı görüşmelerle ilgili yemin altında konuşmaya “yüzde yüz” istekli olduğunu söylerken, bu konuşmalarda Comey’e kendisinden sadakat beklediğini söylediği iddialarını ise reddetti.
Twitter’dan yaptığı daha önceki açıklamada ABD Başkanı, Comey’i komiteye yalan söylemekle suçladı.
Kim bir adamdan yeminliyken kendisine bağlılık yemini etmesini ister ki?
Trump’ın mesajında, “Yaptığı bütün yanlış açıklamalar ve söylediği yalanları kenara bırakırsak, tamamen haklı çıktım… VAY BE, Comey bir bilgi sızdırıcı” ifadeleri yer aldı.
Cuma günü Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında “James Comey benim söylediklerimin çoğunu kabul etti ve söylediği bazı şeyler doğru değildi” diye konuşan Trump, sözlerine şöyle devam etti:
“Ben bu adamı [Comey] doğru düzgün tanımıyorum bile. ‘Bana bağlılık yemini etmeni istiyorum’ diyecek değilim ya. Kim bir adamdan yeminliyken bağlılık yemini etmesini ister ki?”
Trump ve Comey’den kayıt ve tutanaklar istendi
Trump Comey ile görüşmelerine ait elinde kayıtlar olup olmadığı sorulduğundaysa, “Bununla ilgili size belki yakın gelecekte bir şeyler anlatırım. Hiçbir şey ima etmiyorum” dedi.
ABD Başkanı’nın basın toplantısından kısa süre sonra ayrı bir soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Beyaz Saray’dan ellerinde iddialara konu olan görüşmelerin kayıtları varsa bunların birer kopyasını istedi. Comey’den de ifadesi sırasında bahsettiği tutanaklar istendi.
Perşembe günü yemin altında ifade veren Comey ayrıca, Trump yönetimini kendisi ve FBI hakkında “yalan söylemekle” suçlamıştı.
Comey’nin ifadesinden önemli başlıklar
- Comey, Trump yönetiminin FBI’ın iyi yönetilmediğini iddia ederek kendisini ve liderliğini karalamasının yanlış olduğunu söyledi.
- Trump’ın Rusya ile gizli bir anlaşması olup olmadığına ilişkin soruya yanıtı, “Buna açık bir toplantıda cevap veremem” oldu.
- Şubat ayında Trump ile yaptığı ikili görüşmelerin kaydını neden tuttuğu sorulduğunda, “Yalan söyleyeceğinden korktuğum için” dedi.
Başkan’ın sözleri ve sözlerinin içeriği, bende, Flynn soruşturmasının peşini bırakmamı beklediği düşüncesini oluşturdu.”
Şubat ayında Trump ile Oval Ofis’te yaptığı ikili görüşmeye ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:
“Başkan brifingin sonuna doğru odadaki diğer yetkililere teşekkür etti, herkese benimle yalnız konuşmak istediğini söyledi. Ben koltuğumda otururken, Adalet Bakanı koltuğumun yanına yaklaştı ancak Başkan ona da teşekkür ederek benimle yalnız konuşmak istediğini tekrarladı. Odadan son çıkan kişi (Trump’ın damadı) Jared Kushner’di.
“Kapı kapanıp yalnız kaldığımızda, Başkan bana “Flynn hakkında konuşmak istiyorum” dedi. [Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı] Flynn bir gün önce istifa etmişti.
“Başkan, Flynn’in Ruslarla konuşarak yanlış bir şey yapmadığını, ancak Başkan Yardımcısı’nı yanlış yönlendirdiği için onu görevden almak zorunda kaldığını söyleyerek konuşmaya başladı. Başkan, Flynn hakında bazı başka endişeleri olduğunu söyledi ama bunlar hakkında detay vermedi. Sonrasında Başkan problem ile ilgili uzun bir değerlendirme yaptı. Başkan’ın sözleri ve sözlerinin içeriği, bende, Flynn soruşturmasının peşini bırakmamı beklediği düşüncesini oluşturdu.”
Amerikan Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra ABD Kongresi de, Rusya’nın Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.
Trump’ın ekibinin seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle işbirliği yaptığına ilişkin iddialar da soruşturmaların bir parçası. Kremlin iddiaları reddediyor. (BBC)