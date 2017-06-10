Trump: Comey hakkında yeminli ifade veririm

Beyaz Saray’da konuşan Trump, Comey ile yaptığı görüşmelerle ilgili yemin altında konuşmaya “yüzde yüz” istekli olduğunu söylerken, bu konuşmalarda Comey’e kendisinden sadakat beklediğini söylediği iddialarını ise reddetti.

Twitter’dan yaptığı daha önceki açıklamada ABD Başkanı, Comey’i komiteye yalan söylemekle suçladı.

Kim bir adamdan yeminliyken kendisine bağlılık yemini etmesini ister ki? Donald Trump, ABD Başkanı

Trump’ın mesajında, “Yaptığı bütün yanlış açıklamalar ve söylediği yalanları kenara bırakırsak, tamamen haklı çıktım… VAY BE, Comey bir bilgi sızdırıcı” ifadeleri yer aldı.

Cuma günü Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında “James Comey benim söylediklerimin çoğunu kabul etti ve söylediği bazı şeyler doğru değildi” diye konuşan Trump, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben bu adamı [Comey] doğru düzgün tanımıyorum bile. ‘Bana bağlılık yemini etmeni istiyorum’ diyecek değilim ya. Kim bir adamdan yeminliyken bağlılık yemini etmesini ister ki?”

Trump ve Comey’den kayıt ve tutanaklar istendi

Trump Comey ile görüşmelerine ait elinde kayıtlar olup olmadığı sorulduğundaysa, “Bununla ilgili size belki yakın gelecekte bir şeyler anlatırım. Hiçbir şey ima etmiyorum” dedi.

ABD Başkanı’nın basın toplantısından kısa süre sonra ayrı bir soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Beyaz Saray’dan ellerinde iddialara konu olan görüşmelerin kayıtları varsa bunların birer kopyasını istedi. Comey’den de ifadesi sırasında bahsettiği tutanaklar istendi.

Perşembe günü yemin altında ifade veren Comey ayrıca, Trump yönetimini kendisi ve FBI hakkında “yalan söylemekle” suçlamıştı.

Comey’nin ifadesinden önemli başlıklar