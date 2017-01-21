Ve Trump devri başladı

Donald Trump, Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, bugünden sonra ABD’yi yeni bir vizyonun yöneteceğini söyledi.

Trump, “Bugünden sonra Amerika öncelikli olacak. Amerika yeniden kazanmaya başlayacak” dedi.

“Biz yalnızca yönetim transferi yapmıyoruz. Yönetimi siz halka veriyoruz” diye konuşan Trump, ABD’nin mevcut tüm ittifaklarını güçlendireceklerini ve yeni ittifaklar kuracaklarını belirtti.

Donald Trump’ın yemin ederken el bastığı İncil’i eşi Melania Trump tuttu

Trump bu noktada sözlerini şöyle sürdürdü:

“Medeni dünyayı radikal İslamcı terörizmle mücadele için bir araya getireceğiz. Birlikte, radikal İslamcı terörizmi dünya üzerinden sileceğiz.”

Konuşmasında selefi Barack Obama’ya da teşekkür eden Trump, Obama’nın geçiş sürecini mükemmel bir şekilde yönettiğini söyledi.

Trump’tan önce Başkan Yardımcısı Mike Pence de yemin ederek göreve başladı.

Washington’da protestolar

Yemin töreninin öncesindeyse, Trump karşıtı farklı grupların Washington’ın tenha sokaklarına inerek protesto yaptıkları görüldü.

Siyah kıyafetli bazı protestocular, yüzlerini maske ve eşarplarla gizleyerek dükkan ve arabaların camlarını kırdı. Bazı gruplar ise Trump karşıtı sloganlar atarak ve ıslık çalarak yemin törenini protesto etti.

Washington’da yemin töreninin yapıldığı National Mall yakınlarında bir protestocu, polis tarafından sürüklenerek uzaklaştırılıyor.

Bazı protestocular, “Sınırdışı edilmeye hayır. KKK’ya hayır. Faşist bir ABD’ye hayır!” sloganları attılar.

Polisin protestocuları dağıtmak için biber gazıyla karşılık verdiği belirtildi.

Törenin gerçekleştiği National Mall’un etrafındaki sokaklara dağılan protestocular, yoğun güvenlik önemleriyle karşılaştı. Bölgede zaman zaman polis ve eylemciler arasında çatışma çıktı.





Bu eylemcilerden bazılarıyla karşılaşan Trump destekçileri, başkanı alkışlayarak sloganlar attı. Karşıt grupların arasında mesafe olması ve güvenlik önlemleri nedeniyle gerilim önlendi.

Öte yandan, siyahların haklarını savunan Black Lives Matter, LGBTİ aktivistleri, çevreciler ve bazı diğer gruplar, güvenlik noktalarının önünü keserek destekçilerin törenlerin yapıldığı alana geçişini engelledi.

Üç eski başkan da törendeydi

Törene görevi devreden Barack Obama’nın yanı sıra eski başkanlardan Jimmy Carter, George W Bush ve Bill Clinton ile seçimi kaybeden Hillary Clinton da katıldı.

Barack Obama ve eşi Michelle Obama, tören öncesi Trump çiftini Beyaz Saray’da ağırladı.

Obama çifti tören sonrası ise askeri bir helikoptere binip Andrews Hava Üssü’ne doğru hareket etti. Çift bir süre California’da tatil yapacak.