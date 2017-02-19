Trump medyaya taktı

ABD Başkanı Trump, Florida’daki mitingde hem 1 aylık ekonomi icraatlarını anlattı hem de koltuğa oturduğu günden bu yana ciddi sorunlar yaşadığı medya kuruluşlarını isim vermeden eleştirdi. Trump, “Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Florida’daki mitingde 1 aylık icraatlarını anlatan ve Amerikan medyasına sert eleştiriler getiren ABD Başkanı Donald Trump, “Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim.” dedi.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk mitingini Florida eyaletinin Melbourne kentinde düzenledi.

Eşi Melania Trump ile birlikte geldiği miting alanında 9-10 bin kişilik kalabalığa hitap eden Trump, hem 1 aylık ekonomi icraatlarını anlattı hem de koltuğa oturduğu günden bu yana ciddi sorunlar yaşadığı bazı medya kuruluşlarını isim vermeden eleştirdi.

“Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası.” ifadesini kullanan Trump, ABD’nin “Kurucu Babaları”nın da o dönemlerde medyayla mücadele ettiklerini ve gerçeğin haberlerde anlatılandan bazen farklı olduğunu kaydetti.

Medyanın elinde bir delil olmadan kendi yönetimi hakkında birçok konuda yalan haber yaptığını iddia eden Trump, “Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim.” dedi.

“MEDYANIN KENDİ AJANDASI VAR”

“Medyanın kendi ajandasına sahip olduğu” ve “bu ajandanın Amerikan halkının ajandasını yansıtmadığı” görüşünü dile getiren Trump, başkanlık ön seçimlerinde yarışmaya başladığı günden bu yana medyanın kendisini yenemediğini ve halkın oylarıyla başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığını anlattı.

Konuşmasının büyük bölümünde aldığı ekonomik kararların, Amerikan halkının refahına katkı yapacak kararlar olduğunu vurgulayan Trump, Trans-Pasifik İşbirliği Anlaşması’ndan (TPP) geri çekilme süreci gibi örnekler verdi.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına 3 ay vize yasağı getiren ve federal bir yargıç tarafından yürütmesi durdurulan kararnameyle ilgili de konuşan Trump, yakın zamanda “ülke sınırlarını korumak için benzer bir adım daha atacağını” söyledi.