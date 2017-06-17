Trump: Obama’nın Küba Anlaşması’ndan çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Obama yönetiminin Küba’yla yaptığı anlaşmayı “tamamen tek taraflı” diye tanımladı ve bu anlaşmadan geri çekileceklerini söyledi.

Miami’de bir konuşma yapan Trump, yeni Küba siyasetleri uyarınca Küba’ya seyahat ve para gönderme kurallarını sıkılaştıracaklarını vurguladı.

Trump, Küba’yla diplomatik ve ticari bağlar alanında geri adım atmayacak, ayrıca Amerikalılar Küba mallarıyla ülkeye giriş yapabilecekler.

Konuşmasına komünizm eleştirisiyle başlayan ABD Başkanı Kübalı-Amerikalıların “Castro rejiminin gerçek ve gaddar yüzüyle ilgili anlatacak acılı ancak önemli bir hikâyeleri olduğunu” belirtti.

Trump “Yatırım ve turizmden elde edilen kâr doğrudan orduya gidiyor. ABD dolarının Küba vatandaşlarından faydalanan ve onları taciz eden bir askeri yönetimi desteklemesini istemiyoruz” dedi.

RUSYA’NIN YORUMU

ABD’nin Küba’yla anlaşmalarını iptal etmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD dış politikasının tek öngörülebilir niteliğinin tamamen öngörülemez olduğunu kaydetti.

Sputnik’in haberine göre, Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Son dönemlerde, ABD’nin her yeni idaresi önceki idarenin önemli dış politika kararlarını iptal ediyor. ABD dış politikasının tek öngörülebilir niteliği onun tam öngörülemezliği oldu. Hayır, bir niteliği daha var, daima bağımsız ülkelerin iç işlerine karışması” dedi.

Küba yönetiminin, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın manevralarının derinliğini öngörerek yapaylığını hemen anladığını belirten Zaharova, “Bu durum Küba için hiç yabancı değil, komşusunu çok iyi tanıyor” diye ekledi. Kaynak: Trump’ın Küba kararına ilişkin Rusya’dan ilk açıklama